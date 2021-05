Coronavirus/Maroc : Aucun nouveau cas dans la région de Guelmim-Oued Noun

La région de Guelmim-Oued Noun a échappé à de nouvelles infections du coronavirus, ce mercredi 5 mai tandis que celle de Casablanca-Settat demeure en tête.

Le Maroc compte désormais 512.656 cas confirmés, 499.491 guérisons, 9.043 décès, et 4.122 cas actifs, dont 300 dans un état grave (18 sous intubation et 142 sous ventilation non invasive), relève en outre la plateforme de suivi et de veille de Hespress, covid.hespress.com/fr.

La région la plus touchée est celle de Casablanca-Settat qui compte 232 nouveaux cas dont 186 à Casablanca, 12 à Nouaceur, 9 à Médiouna, 9 à Mohammadia, 8 à El Jadida, 6 à Berrechid et 2 à Settat.

Deuxième région la plus touchée est celle de Marrakech-Safi qui enregistre 42 nouvelles contaminations dont 32 à Marrakech, 5 à Safi, 2 à Al Haouz, 2 à Youssoufia et 1 à Essaouira.

Marrakech-Safi est suivie par Rabat-Salé-Kénitra qui recense 25 nouveaux cas répartis comme suit : 11 à Kénitra, 9 à Rabat, 3 à Skhirate-Témara, 1 à Sidi Kacem et 1 à Salé.

La quatrième région la plus impactée par de nouveaux cas est celle de Souss-Massa avec 17 nouvelles infections à Agadir (16) et Chtouka-Ait Baha (1).

De son côté, Tanger-Tétouan-Al Hoceima constate 16 nouvelles contaminations dont 10 à Tanger-Assilah, 3 à M’diq Fnideq, 1 à Tétouan, 1 à Ouezzane et 1 à Larache.

Quatorze nouveaux cas ont été observés à Laâyoune-Sakia El Hamra dont 7 à Laâyoune et 7 à Boujdour, tandis que celle de Dakhla-Oued Eddahab en compte 8 à Oued Ed-Dahab.

Pour sa part, la région de l’Oriental fait état de 6 nouveaux cas (2 à Oujda-Angad, 2 à Taourirt, 1 à Berkane et 1 à Guercif), au même titre que celle de Darâa-Tafilalet dont 3 à Tinghir, 2 à Errachidia, 1 à Ouarzazate, alors que celle de Fès-Meknès constate 4 nouveaux cas à Fès (3) et Ifrane (1).

La dernière région à compter de nouveaux cas est celle de Beni Mellal-Khenifra avec 1 seul à Khouribga.