Hydrocarbures : SDX Energy lance une campagne de forages dans le Gharb

La société britannique « SDX Energy », basée à Londres, spécialisée dans l’exploration pétrolière et gazière, et qui détient une participation directe de 75% dans la concession Sebou, située dans le bassin du Gharb, a annoncé le début de sa campagne de forage 2021 au Maroc et a défini son calendrier de forage des puits dans le Royaume.

Deux mois donc, après avoir obtenu une extension jusqu’à fin 2021 de la validité de sa licence d’exploitation de la zone de « West Gharib » au Maroc, SDX Energy a lancé des activités de développement supplémentaire sur ledit site. La société a dévoilé son programme de lancement de la première phase de forage de puits pour 2021, qui concernera cinq puits, dont trois seront forés dans les trois prochains mois dans le bassin du Gharb, tandis que la seconde, phase de la campagne de forage, qui concerne deux autres puits, débutera en septembre-octobre 2021. “Nice to know“ les clauses du contrat de forages permettent de porter le nombre de ces puits à cinq. Aussi, comme annoncé dans son calendrier de 2021, la société pétrolière britannique SDX Energy a d’ores et déjà démarré sa campagne avec un premier forage.

Handicapée par la pandémie le démarrage de cette campagne a été reporté d’environ un mois en raison des restrictions de voyage liées à Dame Covid, qui a fortement retardé la mobilisation des équipements et du personnel au Maroc », a indiqué dans un communiqué Mark Reid, PDG de SDX Energy. Ce dernier a néanmoins tenu à remercier l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et les autorités marocaines pour leur aide inestimable « qui nous a permis d’obtenir les autorisations gouvernementales nécessaires pour mobiliser le matériel et les personnes dans le pays afin démarrer la campagne qui a débuté la semaine dernière ».

Pour ce qui est donc de la première phase de la campagne de forage de SDX Energy au Maroc, elle a débuté cette semaine avec le forage du puits OYF-3 dans le Gharb. Cette première phase, qui doit s’achever en juillet prochain, implique le forage de 3 puits, avec un objectif de 1,8 milliard de pieds cubes de gaz récupérable (1,3 milliard de pieds cubes de 90 P / 1,8 milliard de pieds cubes de P50, ressources récupérables potentielles brutes non risquées), a indiqué dans un communiqué la société d’énergie spécialisée dans la région MENA et plus particulièrement en Egypte et au Maroc pour ce qui est de l’Afrique du Nord. Les forages de ces cinq puits au second et quatrième trimestre de l’exercice en cours, s’inscrivent dans le cadre du projet de 12 puits qui avait été lancé au dernier trimestre de l’année 2019, après la conclusion de l’étude y afférente. Les résultats de la première phase de cette opération seront connus en juillet prochain.

Selon la société cotée à l’International, Oil Exchange de Londres le premier puits «OYF-2» dans la région du Gharb vise à atteindre une profondeur d’environ 1160 mètres, tandis que le deuxième puits « KSR-17 » à l’exploration gazière à une altitude de 1720 mètres. Le troisième puits, « KSR-18 », a des objectifs doubles, car il cible les réservoirs « Guebbas » et « Hoot », en l’occurrence tous deux situés d. Les trois puits adopteront des techniques modernes pour extraire du gaz naturel à moindre coût, selon le géant britannique, qui vise à accélérer le processus de production avec le forage des deux autres puits. L’objectif de ces puits étant d’ajouter « des réserves afin de nous permettre de continuer à livrer du gaz à nos clients conformément à leurs exigences contractuelles ».

La société basée à Londres est optimiste et dit qu’elle s’attend à ce que les trois puits de la première phase fassent des réserves de gaz biogénique peu profondes à proximité de l’infrastructure existante de la société, permettant ainsi de réaliser les raccordements nécessaires rapidement et ce à faible coût. La société affirme qu’elle utilisera la plate-forme de forage déjà empilée dans son chantier au Maroc, ce qui entraînera un coût de mobilisation minimal.