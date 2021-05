Espagne: L'étau de resserre autour de Brahim Ghali

Suite à la confirmation de la présence de Brahim Ghali dans un hôpital de Logroño en Espagne sous un faux nom algérien, l’association canarienne des victimes du terrorisme (ACAVITE), a appelé à l’arrestation immédiate du chef de la milice séparatiste du polisario.

A présent que les médecins qui ont assisté le séparatiste Brahim Ghali dans son traitement contre une infection au coronavirus ont attesté qu’il était complètement remis et qu’il était en période de convalescence, les victimes du chef militaire ont demandé à ce qu’un ordre d’arrestation soit émis contre lui afin d’éviter qu’il ne s’échappe.

Les victimes canariennes de Brahim Ghali ont fait valoir un précédent pour expliquer l’urgence de l’arrestation de l’accusé, en soulignant que José Ignacio de Juan Chaos, le membre de l’organisation séparatiste basque ETA (reconnu coupable de 25 meurtres) qui qui a été soigné dans un hôpital à réussi à s’en échapper en Irlande puis au Venezuela, selon le journal espagnol La Razon qui cite l’ACAVITE.

L’ACAVITE, avec l’aval des groupes qui composent la Fédération Autonome des Victimes d’Espagne, (FAAVTE), demande à «d’intervenir immédiatement, pour éclaircir devant la Cour Nationale, et les organes officiels compétents, les attentats perpétrés » par le polisario et que « Ghali soit arrêté rapidement « .

Ils soulignent qu ‘«il a été autorisé à entrer et à être soigné illégalement dans un hôpital public de Logroño », et qu’il doit être capturé « pour des attentats terroristes brutaux à la bombe, des meurtres et des blessures très graves, contre des travailleurs civils canariens de la société minière de phosphate de Fossbucraa » lorsque le Sahara était sous occupation espagnole.