AGR: Le dirham prévu en hausse de 0,1% face au dollar 

Attijari Global Research (AGR) prévoit une appréciation de 0,1% du dirham face au dollar au cours du prochain mois, avant de se déprécier de 0,1% et 0,3% à horizons 2 et 3 mois par rapport à un niveau actuel de 8,92.

Dans sa note « Weekly MAD Insights – currencies » de la semaine du 26 au 30 avril, AGR indique que « tenant compte des conditions de liquidité sur le marché des changes et des niveaux de spreads actuels, nous avons revu à la baisse nos prévisions d’évolution de la parité USD/MAD à horizons 1, 2 et 3 mois ».

« Ainsi, nous anticipons un léger mouvement d’appréciation du MAD face au dollar au cours du mois prochain. Toutefois, cette tendance devrait s’inverser à horizon 2-3 mois », indique AGR, notant que « la parité USD/MAD se situerait ainsi à 8,91, 8,92 et 8,94 à horizons 1, 2 et 3 mois, contre une prévision initiale de 8,92, 8,94 et 8,95 ».

En parallèle, poursuit la même source, la monnaie nationale devrait se stabiliser à son niveau actuel face à l’euro au cours du prochain mois, avant de se déprécier de 0,2% et 0,4% à horizons 2 et 3 mois, et par conséquent, la parité EUR/MAD atteindrait 10,78, 10,80 et 10,82 contre une prévision initiale de 10,80, 10,82 et 10,83 sur les mêmes périodes et contre un cours actuel de 10,77.