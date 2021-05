L’Intelligence Economique au Maroc: un défi organisationnel

«Comment le Maroc peut-il se positionner pour conquérir de nouveaux marchés grâce à l’intelligence économique ? ». Tel est le thème du webinaire organisé par l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) en partenariat avec Bank of Africa – BMCE Group.

La rencontre avait pour objectif de présenter aux exportateurs le rôle de l’intelligence économique dans les stratégies d’exportation et la manière dont elle peut être utile aux PME marocaines.

Elle a été animée par Mamoun Tahri Joutei, Directeur Central du Centre d’Intelligence Economique, en présence d’Ahmed Kathir, Président de la Commission Financement de l’ASMEX, Ali Moutaib, Directeur de l’Ecole de Guerre Economique au Maroc, Omar Ezziyati, Directeur de la veille stratégique, de l’innovation et de l’influence à Bank of Africa et Zakaria Aboudahab, Professeur à l’université Mohammed V et chercheur associé à l’Institut Royal des études stratégiques.



« Aujourd’hui, beaucoup de PME marocaines considèrent que l’intelligence économique est un domaine réservé aux grandes entreprises. Nous souhaitons créer un déclic et pousser les PME et les exportateurs à s’engager dans ce qui n’est plus une option, mais une nécessité » a déclaré Ahmed Kathir, cité dans le communiqué à l’issue de cette rencontre.



En effet, malgré l’engagement du Royaume à développer ce domaine et l’existence d’expériences réussies au sein des grandes entreprises et administrations, les entreprises marocaines ont encore beaucoup de retard sur leurs homologues européens estime l’Association.

Cité par l’ASMEX, Omar Ezziyati a expliqué ce retard par deux raisons principales à savoir une sémantique peu adaptée et des limitations organisationnelles. « La plupart des PME ont adopté un style de management rigide, ou autoritaire, défini par deux choses: le respect de la hiérarchie et la centralisation de l’information » a-t-il insisté.



Selon les participants, la mise en place de processus d’intelligence économique est plus efficace lorsque la culture organisationnelle est propice au partage d’information. Il est donc important, selon la même source, d’adopter une approche progressive en commençant par la sensibilisation, et de fournir aux PME marocaines des outils pratiques, concrets et mesurables.

De son côté, Ahmed Kathir a précisé que le projet de Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) amplifie d’autant plus l’importance de développer l’intelligence économique des entreprises marocaines, notant que les processus de veille stratégique, de sécurité et d’influence, seront essentiels pour que les opérateurs marocains puissent asseoir leur avantage compétitif et se placer comme une puissance régionale au sein de l’échiquier africain.