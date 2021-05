JI des sages-femmes : L’UNFPA et l’association des sages-femmes plaident pour un meilleur statut de cette profession

Le 5 mai de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la sage-femme. Cette année, l’Association Nationale des Sages-Femmes du Maroc commémore cette journée avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) sous le thème : « Les chiffres parlent d’eux-mêmes : investissez dans les sages-femmes ».

À cette occasion, UNFPA et les associations de sages-femmes mettent en lumière le potentiel de la profession pour la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD) et des objectifs transformateurs réaffirmés lors du Sommet de Nairobi sur la CIPD25, visant entre autres à réduire à zéro les décès maternels évitables ainsi que les besoins non-satisfaits en matière de planification familiale.

Des investissements accrus dans les sages-femmes pourraient en effet sauver jusqu’à 4,3 millions de vies chaque année, indiquent l’UNFPA et l’association dans un communiqué, notant que les sages-femmes pourraient par ailleurs fournir jusqu’à 90% des soins indispensables tout au long de la vie en matière de santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale et en adolescence.

Pendant la pandémie du COVID-19, les sages-femmes jouent un rôle particulièrement crucial pour faire face aux risques des dangers sanitaires accrus pour les filles, les femmes et les nouveau-nés, souligne la même source.

Afin de permettre aux sages-femmes d’assurer complètement ce rôle, il est requis selon l’UNFPA et l’association de s’attaquer aux obstacles qui les empêchent d’atteindre leur plein potentiel. Si investir pour augmenter leur nombre et combler l’écart mondial de 900.000 sages-femmes est nécessaire d’ici 2030, d’autres mesures sont requises en matière de formation initiale, formation continue, réglementation, et environnement de travail insiste la même source.

Après la publication du décret d’Application N° 2.19.794 du 23 janvier 2020 de la Loi 44/13 régissant la pratique de la profession de la sage-femme, UNFPA et les associations de sages-femmes qui agissent pour renforcer et valoriser les compétences des sages-femmes marocaines, continuent leur plaidoyer pour la création de l’ordre national des sages-femmes et l’avancement de la réglementation de la profession sage-femme. Les efforts conjoints sont également déployés pour la mobilisation des partenaires pour plus d’investissements dans la profession, au service de la vie, la santé et le développement durable.