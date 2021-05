Arabie Saoudite: ARAMCO voit son bénéfice bondir de 30% au T1-2021

A la faveur notamment d’un rebond des cours du pétrole, le groupe pétrolier Saudi Aramco a vu son bénéfice net s’apprécier de 30% au premier trimestre 2021, par rapport à la même période de 2020.

Un communiqué du groupe indique que « le résultat net d’Aramco a atteint 21,7 milliards de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 30% par rapport aux 16,7 milliards réalisés au premier trimestre 2020 », expliquant ce bond par « un marché du pétrole plus solide et par des marges supérieures dans le raffinage et la chimie, éléments qui ont compensé en partie une production inférieure ».

Les cours du pétrole ont progressé ces derniers mois grâce à l’allègement des restrictions liées à la pandémie de coronavirus et aux campagnes de vaccination, qui ont entraîné une relance de l’activité et de l’économie dans le monde: le baril de Brent de la mer du Nord a atteint en moyenne 61,1 dollars au cours du trimestre, contre 50,1 dollars un an auparavant et 44,2 dollars au quatrième trimestre de 2020.

Pour Amin Nasser, PDG d’Aramco, cité dans le communiqué, « le contexte de reprise économique mondiale a permis de renforcer les marchés de l’énergie et la flexibilité opérationnelle d’Aramco, son agilité financière et la résilience de nos employés ont contribué à une bonne performance au premier trimestre ».