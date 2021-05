« Le droit à la différence » est le thème de la 10e édition de la Cigogne Volubile – Printemps des livres jeunesse du Maroc, initiée par l’Institut français de Meknès les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 juin 2021. Un événement qui déploie ses ailes sur l’ensemble du réseau de l’Institut français du Maroc et cible un public de 4 à 12 ans.

Temps fort de la saison culturelle France-Maroc sur la découverte de la littérature jeunesse, la Cigogne Volubile est jalonnée de rencontres, d’ateliers de création, de projets de classe, d’expositions, de spectacles et contes. Ainsi, l’Institut Français du Maroc annonce dans un communiqué que le programme de cette 10e édition sera hybride, proposé à la fois sur place dans les Instituts du réseau et à distance via les technologies numériques.

Le public aura ainsi droit au Prix de la Cigogne Junior, un concours de lecture qui récompense les livres préférés des enfants. Ce prix est établi sur 2 catégories, les 4-8 ans et les 9-12 ans. Il s’agit d’une première dans cette 10ème édition et parmi les ouvrages proposés par les Instituts Français du Maroc, une sélection de 10 livres est soumise au vote. Les enfants choisissent les 2 meilleurs livres de la sélection. L’annonce des résultats du prix se fera le samedi 5 juin 2021 sur les réseaux sociaux fait savoir l’IFM.

De plus, il y a les projets de classe des antennes du Réseau Institut français qui sont réalisés par les élèves des écoles partenaires, des cours de langue et des associations d’aide aux enfants sur le thème de la différence. Ces projets sont préparés en amont et présentés durant l’événement. Chaque site retransmettra les rendus de ces projets de classe sur les réseaux sociaux.

Dans cette 10e édition de la Cigogne Volubile, le public découvrira également « Paroles d’enfants sur la différence ». Il s’agit de trois formats pour laisser les enfants parler de ce qu’est la différence pour eux : un strip (bande-dessinée), 10 mots (un texte de 15 lignes maximum), ou Pocket vidéo (2 minutes maximum) explique l’IFM notant que les productions des enfants seront mises en ligne sur les sites des Instituts Français du Maroc.

Des entretiens auront également lieu pour discuter de la création et de la publication d’un album, BD ou roman jeunesse avec notamment Fabien Toulmé le jeudi 3, Marc Boutavant le vendredi 4 et Carina Rozenfeld le samedi 5. Ces entretiens seront diffusés sur les réseaux sociaux de l’Institut annonce la même source qui souligne que l’affiche de l’événement a été réalisée par l’auteur et illustrateur français Fabien Toulmé (Ce n’est pas toi que j’attendais), qui est l’invité d’honneur et parrain de cette 10eme édition.