Régionales de Madrid : triomphe de Diaz Ayuso et l’adieu à la scène politique de Pablo Iglesias

Avec 99,85% des sondages scrutés, le Parti populaire a remporté une large victoire aux élections régionales de Madrid s’adjugeant 65 sièges au Parlement, contre 58 sièges à l’ensemble des partis de la gauche.

Le Parti socialiste, (PSOE), MAS Madrid et Podemos ont sombré et totalisé lors de ce scrutin, sept sièges de moins que la candidate du Parti populaire (PP), Isabel Diaz Ayuso, qui a remporté ce scrutin haut la main et qui en conséquence présidera la région de Madrid. Le Parti socialiste du président du gouvernement Pedro Sanchez a subi une forte baisse, en n’obtenant que 24 sièges. Le groupe Mas Madrid, a, quant à lui, atteint également 24 députés, tandis que Vox, 13 sièges et Podemos 10.

Les libéraux de Ciudadanos se retrouvent sans représentation, n’atteignant pas 5% des voix nécessaires pour avoir une représentation au Parlement régional, par rapport aux 26 députés qu’ils ont obtenus en 2019. Le Parti populaire a obtenu plus du double des sièges obtenus aux élections de 2019, lorsqu’il en a obtenu 30. Les socialistes, en revanche, subissent une chute brutale de près de 12 sièges. Aux élections d’il y a deux ans, ils avaient gagné avec 37 députés, contre 30 du PP.

Pablo Iglesias, l’ancien vice-président espagnol a annoncé qu’il abandonnerai pour toujours la politique espagnole après la cuisante défaite de la gauche aux élections de ce mardi. Iglesias, qui avait quitté l’exécutif du socialiste Pedro Sanchez en mars pour concourir à Madrid et tenter de relancer son parti, a déclaré « Je quitte tous mes postes, je quitte la politique en termes institutionnels ». Si vous devenez un bouc émissaire, et que votre rôle est limité, vous devez prendre des décisions. Quand on n’est plus utile, il est temps de se retirer » , a-t-il ajouté, se référant à lui-même.