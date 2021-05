Covid-19 : Six premiers cas de variant indien détectés en Algérie

Après les variants anglais, sud-africain et nigérian, le variant indien de la Covid-19 est venue compléter la panoplie déjà présente en Algérie. En effet, la souche indienne du nouveau coronavirus vient d’être détectée pour la première fois en Algérie sur six personnes dans la wilaya de Tipaza,

Cela a fait annoncer à l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) qu’il a été « procédé pour la première fois à la détection de six cas du variant indien ». Le ministre algérien de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a également réagi ce mardi 4 mai à cette situation pour le moins impromptue : « C’est un virus importé. C’est un Indien qui a été séquencé. Il est venu de Doha. C’est un Indien qui travaille à Koléa (wilaya de Tipaza).

A ce variant très contagieux et dangereux qui fait des ravages en Inde s’ajoutent de nouveaux cas du variant britannique, qui est aussi connu pour sa contagiosité. L’IPA a en outre ajouté « sur les prélèvements reçus des différentes wilayas du pays, il a été procédé, à la détection de 37 nouveaux cas du variant britannique », l’Algérie selon des données sur la pandémie très approximatives voire volontairement faussées compte au total 180 cas du variant britannique. S’il n’a été fait d’aucun cas du variant nigérian depuis plus quelques jours, il n’en demeure pas que lui aussi s’est bel et bien propagé en Algérie et qu’il a de beaux jours en perspective. Face à cette situation une relative appréhension voire de l’incompréhension semblent planer sur la population algérienne.

En effet, on ne comprend pas comment les variants débarquent en Algérie alors que les frontières sont hermétiquement fermées et que les liaisons avec l’étranger soient suspendues et que les points d’entrées et de sorties soient rigoureusement contrôlés. D’aucuns s’interrogent alors que des Algériens sont bloqués en Algérie et à l’étranger (conjoints d’étrangers, étudiants, travailleurs, malades…), les étrangers, notamment les travailleurs, continuent à entrer sur le territoire national. Or, les cas détectés ont été importés par des travailleurs indiens exerçant dans le secteur du bâtiment, selon l’IPA, ce qui n’est pas fait pour calmer les esprits.

C’est la découverte d’un premier cas qui a amené les autorités sanitaires à déclencher une enquête épidémiologique permettant ainsi de diagnostiquer cinq autres cas dans la même zone, a-t-il été précisé. Le foyer aurait été isolé, rassure-t-on. Toujours est-il que c’est une source d’inquiétude pour les Algériens car le variant indien du virus de Covid-19 est classé par l’OMS comme l’un des plus dangereux, avec les variants brésilien, anglais et sud-africain.

En Algérie les professionnels de la santé s’inquiètent de l’augmentation des contaminations à la Covid, qui s’accentue par l’apparition de nouveaux variants plus pathogènes. Une situation constatée principalement à Alger, à Blida et à Tipaza. Ils assistent impuissants à une augmentation du nombre de cas positifs que ce soit en termes de consultations qu’en nombre d’hospitalisations. Aussi, appellent-ils à accélérer la vaccination anti-Covid pratiquement à l’arrêt et à la vigilance et au respect des mesures barrières.