ABL Aviation :  2e livraison électronique innovante d’un airbus

ABL Aviation, la société internationale indépendante de gestion d’investissements aéronautiques, annonce la conclusion avec succès de la deuxième livraison électronique (à distance) d’un nouvel avion Airbus A320neo pour le compte de la compagnie aérienne Pegasus Airlines.

Cette transaction s’ajoute à la toute première livraison d’un avion 100% à distance, réalisée par ABL Aviation, en avril 2020, également pour Pegasus Airlines, en plein contexte de la pandémie Covid-19.

« Il est à noter que, pendant cette période de crise sanitaire, la livraison électronique garantit un environnement de travail sûr pour le compte des investisseurs, des clients et des employés », souligne ABL Aviation dans un communiqué parvenu à Hespress FR, notant que « Cette transaction a été conclu dans un contexte de demande croissante des compagnies aériennes pour des avions à fuselage étroit plus récents et plus économes en carburant, motivée par l’anticipation d’une reprise plus rapide des voyages court-courriers et intérieurs ».

Et d’indiquer : « Concrètement, les livraisons électroniques comprennent trois phases : achèvement de la réception technique, transfert de propriété électronique ; et le vol en ferry et la réception ultérieure de l’avion à la base du client. Les livraisons électroniques signifient aussi qu’aucun membre du personnel du client n’a besoin d’être physiquement présent au centre de livraison d’Airbus, ce qui rend cette transaction plus respectueuse de l’environnement ».

Avec plus de 1,5 milliard de dollars investi et 35 transactions aériennes réalisées, ABL Aviation est l’un des gestionnaires d’actifs à la croissance la plus rapide dans le secteur de l’aviation. La société mondiale opère à partir de bureaux dans le monde entier à Dublin, Casablanca, Hong Kong, New York et Dubaï.