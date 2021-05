Tramway de Casablanca : Les lignes T3 et T4 sur de bons rails

Le projet des lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca vont bon train, à en croire la société Casa Transport. Cette dernière communique aussi sur le fait que la circulation est, bel et bien, maintenue et qu’aucun boulevard n’est fermé à ce jour.

Les premières opérations de pose de rails du projet des lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca sont en cours. D’ailleurs, c’est au niveau du boulevard Mohammed VI et plus précisément entre le Bd la Résistance et la rue Ifni qu’hier mardi 3 mai, a eu lieu l’opération de première soudure des rails.

Il s’agit, selon Casa-transport, de la première d’une longue série puisqu’il faudra au total près de 7.000 soudures comme celle-ci, pour relier les 110.000 mètres linéaires de voies ferrées du projet dont le démarrage des travaux d’infrastructure, de plateforme et de voie ferrée ont débuté le 23 février 2021.

Dans le détail, la société indique dans un communiqué que chaque opération de soudure, reliant des voies ferrées tous les 12 à 18 mètres, nécessite une haute technicité et dure environ 50 minutes, précisant que ce cap franchi du projet sera suivi par d’autres étapes d’aménagement de façade à façade, de tests du matériel roulant et de marche à blanc dans les conditions réelles de la circulation.

Le suivi de l’actualité des chantiers est disponible

Prenant pour engagement d’achever le projet de Casabusway d’ici mi-2022 et le projet de Casatramway d’ici fin 2023, la société de développement local met à la disposition des Casablancais plusieurs outils pour le suivi de l’actualité des chantiers et des projets, à savoir une page facebook.com/casatransports, un numéro de service citoyen 0801 00 92 92 et un dépliant réseau de transport en commun consultable en ligne sur le site casatransport.ma



Parallèlement, Casa Transport souligne que dans le cadre de la réalisation du complément du réseau de transport en commun en site propre, quatre lignes sont en cours de réalisation à Casablanca, en l’occurrence deux lignes de tramway et deux lignes de Busway.

Par ailleurs, l’on note de même source que l’investissement conventionnel des projets est arrêté à 7 milliards de dirhams pour le projet tramway (T3 et T4) et 1,8 milliard de dirhams pour le projet busway (BW1 et BW2).

Rappelons, enfin, que la ligne Casatramway T3 s’étend sur 14 km, comportera 20 stations et comptera 5 points de correspondances avec les lignes T1, T2, T4 et BW1. Elle dessert les axes terminus bd My Abderrahman (vers gare Casa port), rue Ibnou Majid El Bahar, rue Smiha, bd Strasbourg, bd Mohammed VI, bd Idriss Harti, Bd Idriss El Allam, bd Abdelkader Essahraoui, avenue 10 mars, terminus rue 1 bis terminus.

Pour la ligne Casatramway T4, elle comptera 19 stations sur 12 km d’itinéraire et aura 4 points de correspondance avec les lignes T1, T2 et T3. Son terminus centre-ville est au bd Moulay Youssef (Parc de la Ligue Arabe) alors qu’elle continuera sa trajectoire sur rue Allal El Fassi, rue Rahal Meskini, Place de la Victoire, rue Barathon, rue Capitaine Puissesseau, Route des Oulad Ziane, franchissement autoroute A3, avenue 10 mars, Avenue Anoual / Rue du Nil, bd Idriss el Allam, bd Idriss El Harti, Terminus bd Okba.

Pour ce qui est de la ligne Casabusway BW1, elle est censée connecter le quartier Salmia à Lissasfa en desservant les boulevards Al Laymoun, Al Qods, Mohammed VI, Moqdad Lahrizi et Al Joulane. Comptant 20 stations voyageur le long de 12,5 km d’itinéraire, cette ligne offrira 2 points de correspondance, l’un avec la ligne de Casatramway T1 au niveau de la station Laymoun et l’autre avec la ligne T3 en cours de construction, au niveau du bd Mohammed VI.

La ligne Casabusway BW2, quant à elle, s’étend sur une longueur d’environ 12 km, comporte 22 stations voyageur et sera dotée d’un point de correspondance avec la ligne Casatramway T2 au niveau de la station Place Financière. Elle devra ainsi relier la ville d’Errahma au Maârif à partir de P3003 / P3014, Route Moulay Touhami, bd Oued Oum Rabie, bd Moulay Abdellah Cherif, bd Yaacoub el Mansour, rond-point Oulmès.