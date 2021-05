Le Djibouti réitère son attachement "résolu et constant" à l'intégrité territoriale du Maroc

Le Djibouti a réitéré son attachement « résolu et constant » à l’intégrité territoriale du Maroc, tout en renouvelant son appui ferme à une solution politique négociée, consensuelle et définitive à la question du Sahara marocain et en insistant sur l’exclusivité des Nations Unies pour le règlement de ce différend.

« Le Djibouti a renouvelé son appui ferme à une solution politique négociée, consensuelle et définitive, et a insisté sur l’exclusivité des Nations Unies dans le règlement de ce différend, qui garantit le projet d’autonomie des provinces marocaines du Sud, dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc, de son unité nationale et de son intégrité territoriale », indique un communiqué conjoint publié à l’issue d’un entretien mardi par visioconférence entre le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita et le ministre djiboutien des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Mahmoud Ali Youssouf.

Dans ce cadre, « le Maroc se réjouit de la position constante de Djibouti qui a toujours soutenu l’intégrité territoriale du Maroc ainsi que de l’ouverture par ce pays frère de son Consulat Général à Dakhla, en février 2020 », ajoute la même source.

Lors de cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre des liens d’amitié et de fraternité qui unissent le Royaume du Maroc et la République de Djibouti et de la volonté des deux pays de renforcer davantage leurs relations de coopération, les deux ministres se sont félicités de l’excellence des liens d’amitié et de solidarité existant entre les deux pays frères et ont exalté la qualité des sentiments d’estime et de respect qui caractérisent les rapports entre leurs Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son frère Son Excellence Monsieur Ismail Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti.

Les deux ministres se sont réjouis des résultats des élections présidentielles tenues en République de Djibouti le 9 avril 2021, qui se sont déroulés dans le calme et la transparence et qui ont consacré la victoire de S.E.M. Ismail Omar Guelleh, Président de la République pour un mandat de 5 ans.

S’agissant de la coopération bilatérale, les deux parties ont réaffirmé leur ferme volonté de tout mettre en œuvre en vue de renforcer davantage leurs relations, d’intensifier et de diversifier leur coopération dans tous les domaines.

Les deux ministres ont convenu, par ailleurs, de développer davantage une coopération Sud-Sud ambitieuse à travers un partenariat touchant des domaines tels que la formation, l’investissement, l’énergie renouvelable, la pêche maritime et la transformation des produits de la mer, le tourisme, les affaires islamiques, la protection civile, la coopération portuaire, le transport aéroportuaire et la justice.

Ce partenariat doit également s’appuyer sur l’échange d’expériences ainsi que sur une politique plus volontariste des hommes d’affaires des deux pays, souligne le communiqué.

Nasser Bourita et Ali Youssouf ont, à cette occasion, procédé à la signature d’un accord-cadre de Coopération prévoyant la création d’une Grande Commission Mixte qui définit les orientations à donner aux relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines précités.

Ils ont également signé un Mémorandum d’Entente de coopération entre les Ministères des Affaires Étrangères des deux pays dans le domaine de la formation diplomatique, afin de favoriser l’échange d’expériences en la matière.

Les deux parties ont convenu de tenir à Rabat, une fois que la situation sanitaire le permettrait, la première session de la Commission Mixte de Coopération maroco-djiboutienne, à une date qui sera arrêtée d’un commun accord par voie diplomatique, conclut le communiqué.