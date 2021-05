Tétouan: L'UAE lance la compétition "Le printemps de la créativité universitaire"

L’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) a lancé la compétition “Le printemps de la créativité universitaire”, qui sera organisée à distance, afin de découvrir les talents artistiques, culturels et littéraires dans les établissements universitaires marocains.

Dans un appel à participation, l’UAE a indiqué que cette compétition, organisée sous le thème “Ravivons la flamme de l’espoir”, intervient conformément au rôle de l’université pour interagir positivement avec la situation actuelle marquée par la pandémie du coronavirus, et s’inscrit également dans le cadre de la poursuite des activités pédagogiques et scientifiques parallèles, ainsi que le mouvement créatif que connaît l’université.

L’université a fait savoir que cette compétition vise à ouvrir la voie aux étudiants des établissements universitaires pour aiguiser leurs talents et construire une personnalité équilibrée capable de transformer la pandémie du coronavirus et les restrictions qui en découlent, en une opportunité pour faire face aux défis futurs.

La compétition porte sur les domaines de la poésie et des nouvelles en arabe, amazigh, français, anglais et espagnol, les courts métrages, la musique (jouer et chanter), les arts plastiques, l’humour, les applications informatiques et l’animation (Emotion’Ailes).

Les travaux seront présentés à un comité de sélection qui veillera à vérifier les conditions de forme, avant de soumettre les oeuvres retenues, en fonction des domaines, au jury, qui sélectionnera les meilleurs travaux à présenter lors de la journée de la créativité, dont la date sera dévoilée ultérieurement.

Les candidatures doivent être soumises sous forme de textes, d’enregistrements audios ou audiovisuels, ou alors d’applications informatiques accompagnées d’une fiche technique pour chaque œuvre indiquant les noms des membres de l’équipe, ainsi que l’établissement auquel ils appartiennent, et ce dans un délai ne dépassant pas le 31 mai.

L’université a ainsi appelé les étudiants souhaitent participer à cette compétition à se munir du formulaire de participation sur le site de l’UAE (http://creative.uae.ac.ma) ou par e-mail ([email protected]).