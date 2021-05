Algérie: Quand le pouvoir voit la menace étrangère et le complot partout

Face à la crise sociale qui s’enlise et l’incompétence des dirigeants, le régime algérien continue de faire pression sur sa population et désormais tire à boulets rouges même sur les fonctionnaires de l’Etat.

Alors que le tableau est sombre pour le pays et à tous les niveaux (liquidités, réserves de change, grèves, inflation, mauvaise gestion des hydrocarbures, Hirak, liberté d’expression, droits de l’Homme, fermeture du champ politique…) le régime militaire algérien continue à chanter à tue tête les mêmes excuses pour trouver sa légitimité. A chaque manifestation de voix dissidente, Alger crie au « complot », à la menace de « la main étrangère » qui veut semer la discorde, met en avant une menace sur la « sécurité », contre ses « frontières »…

Mardi, la revue militaire El Djeich, qui exprime la voix du pouvoir, a encore une fois sorti cette version. « Plusieurs indicateurs prouvent que ce qui est en train de se produire s’inscrit dans le cadre des tentatives vaines et désespérées de déstabiliser la sécurité nationale, en embrasant la rue, en suscitant la colère du peuple, en poussant à davantage de congestion pour que la situation finisse par exploser, dans l’espoir d’entraver les prochaines échéances électorales », estime l’Armée nationale populaire dans la publication.

Mais ces excuses ne tiennent plus aujourd’hui. Après avoir accusé le mouvement Kabyle du MAK de « tentative d’attentat » dans le pays, après avoir emprisonné les journalistes et les manifestants , menacé les partis politiques et les politologues qui font une lecture réaliste de la situation en Algérie et bien sûr contraire à celle du pouvoir en place, le régime d’Alger a attaqué les pompiers de sédition poussée par un pays étranger.

Dimanche, alors que les agents de la Protection civile ont protesté, réclamant une amélioration de leurs conditions socio-professionnelles, le ministère de l’Intérieur, a réagi le même jour via un communiqué en accusant ce mouvement d’être « nourri par des parties servant des agendas hostiles à l’égard de l’Algérie ».

Pourtant ce n’était pas la première fois qu’ils manifestaient, mais ce dimanche là, leur tentative de protestation dans la capitale Alger s’est heurtée à une violence extrême des forces de police, suivie de menaces du département de Kamel Beldjoud qui a estimé que cette manifestation était « illégale ».

Cette nouvelle de forme de répression du régime algérien intervient au moment où la pression de la rue continue de monter. Les manifestations du Hirak qui veulent en découdre avec la dictature militaire continuent de rassembler plus de monde chaque semaine, malgré une répression policière de plus en plus violente.

La régime algérien a tenté ces derniers mois de diaboliser et criminaliser le Hirak populaire, en inventant de prétendues infiltrations, sortant tantôt la carte des islamistes, tantôt de l’étranger. Dernier événement en date, des interpellations musclées contre des militants associatifs à Alger.

Les membres de l’association SOS Bab El Oued qui participaient aux manifestations du Hirak en imprimant des banderoles et pancartes se sont retrouvés écroués pour des motifs des plus graves. Traités de « bande criminelle », les associatifs sont accusés d’être financés par une représentation diplomatique étrangère pour s’adonner à des « activités subversives ».

A l’heure actuelle, plusieurs nouveaux noms ont été inscrits sur la liste rouge du régime dictatorial militaire algérien pour avoir exprimé une opinion contraire à sa doctrine. Parmi eux figurent, Zoubida Assoul et son parti l’Union pour le changement et le progrès (UCP), la politologue Louisa Ait Hamadouche, et le journaliste de Liberté Algérie, Rabeh Karech,