Revue de presse quotidienne de mercredi 5 mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi 5 mai 2021

L’Opinion

• Le chemin de la relance économique s’annonce plus long que prévu. Confronté à une crise économique sans précédent à cause de la récession due au covid-19, le Maroc est toujours dans la zone rouge et ne peut s’estimer à l’abri des vicissitudes de cette crise dans les années qui viennent. C’est ce que pensent et affirment les économistes de Bank Al Maghrib dans une nouvelle publication sur les perspectives de sortie de crise. Bien que le royaume s’apprête à renouer avec la croissance en 2021, il est encore incertain qu’il puisse rétablir le niveau du PIB réel dans les prochaines années, vu l’ampleur des dépenses engagées dans les réformes sociales et le peu de visibilité sur la demande extérieure. Dans ce contexte, l’endettement extérieur ne baissera pas et pourrait rester figé au niveau élevé de 75%.

• Accord pour la promotion de la participation des personnes autistes. Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et le Collectif Autisme Maroc ont signé un accord de partenariat visant à renforcer la pleine participation des personnes autistes et promouvoir leurs droits. Cet accord, signé par le Représentant de l’UNFPA au Maroc Luis Mora et la Présidente du Collectif Autisme Maroc Soumia Amrani, vise principalement l’élimination de la discrimination fondée sur le handicap et le genre, tout en mettant l’accent sur la promotion de l’accès à l’information, à l’éducation et aux services de santé de qualité, la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre ainsi que la participation active des jeunes en situation de handicap, a indiqué mardi l’UNFPA dans un communiqué.

Le Matin

• L’opération Ramadan 1442 bénéficie à 12.000 personnes dans la Ville sainte. L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a annoncé, lundi, avoir achevé l’opération Ramadan 1442 lancée dans la Ville sainte. Au titre de cette opération, 3.000 portions alimentaires ont été distribuées au profit de près de 12.000 personnes issues des familles bénéficiaires, soit un panier de 30 portions par famille, a précisé l’Agence dans un communiqué. La même source indique que des paniers de 30 catégories de produits alimentaires de base, d’une valeur de 160 dollars US, ont été acheminés aux domiciles des bénéficiaires dans le strict respect des mesures de sécurité sanitaire en vigueur.

• Rafraîchissement des exportations du Royaume au terme du premier trimestre 2021. Selon l’Office des changes, les expéditions du pays vers les marchés internationaux s’affichent en progression de 12,7% à près de 77,61 milliards de DH. Une progression beaucoup plus importante que celle des importations qui n’auront monté que 2,6% à près de 122,47 milliards de DH. Résultat des courses : le déficit commercial s’allège de 11,2% (ou de 5,63 milliards de DH) et le taux de couverture s’établit à 63,4%, soit une amélioration de 5,7 points.

L’Economiste

• Les grands chantiers résistent à la crise. La pandémie n’aura pas profondément affecté la réalisation des grands chantiers. En effet, le ministère de l’équipement a lancé les appels d’offres des 5 grands barrages, qui devraient mobiliser un volume global de 2,3 milliards de mètres cubes et 7 ,8 milliards de dirhams. Idem pour l’activité portuaire qui a connu une dynamique destinée à approvisionner les marchés au niveau national et à l’étranger. Et cela, en dépit de l’impact de covid-19.

• Cafés/restaurants/traiteurs: des pistes pour une sortie de crise. Baisse du chiffre d’affaires allant jusqu’à 60%, des milliers de postes d’emploi perdus et près de 25% d’établissements en arrêt d’activité définitif ou temporaire. Le secteur de la restauration est sans conteste l’un des plus impactés par la crise Covid-19. Pour atténuer un tant soit peu les retombées sur leur activité, les professionnels des métiers de bouche demandent un rééchelonnement des échéances fiscales. La Confédération marocaine des métiers de bouche (CMMB) vient en effet d’adresser un courrier dans ce sens au ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle et celui de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique. La CMMB s’est d’ailleurs félicitée des efforts déployés relatifs aux mesures prises en faveur des contribuables désirant régulariser leur situation fiscale pour les créances mises en recouvrement avant le 1er janvier 2020 et demeurées impayées au 31 décembre 2020.

Libération

• Réapprovisionnement des pharmacies en chloroquine et hydroxychloroquine. Les pharmacies seront réapprovisionnées à partir du 1er juin prochain en quantité suffisante de médicaments essentiels à base de chloroquine et d’hydroxychloroquine, a annoncé mardi le ministère de la santé. Le ministère rappelle que conformément aux mesures préventives prises contre la Covid-19, seuls les hôpitaux étaient approvisionnés en ces médicaments essentiels pour soigner les patients du nouveau coronavirus. Compte tenu du succès de la campagne de vaccination et de l’engouement des citoyens marocains pour le vaccin anti-Covid19, le ministère de la santé a décidé d’approvisionner de nouveau les pharmacies en quantité suffisante de ces médicaments essentiels, avec l’obligation d’un suivi et d’un contrôle rigoureux du stock national et du degré d’utilisation.

• Le dirham se déprécie de 0,27% face à l’euro. Le dirham s’est déprécié de 0,27% vis-à-vis de l’euro et s’est apprécié de 0,25% face au dollar américain durant la période allant du 22 au 28 avril 2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires. Au 23 avril dernier, l’encours des avoirs officiels de réserve s’est établi à 303,9 milliards de dirhams (MMDH), en repli de 0,1% d’une semaine à l’autre et en hausse de 6,4% en glissement annuel.

Al Bayane

• Partenariat pour un gouvernement ouvert: la Chambre des conseillers approuve une feuille de route pour rejoindre l’initiative. Le bureau de la Chambre des conseillers a approuvé lundi une feuille de route pour rejoindre le « Partenariat pour un gouvernement ouvert » (OGP), une initiative multilatérale mondiale fondée sur la promotion de la transparence, l’autonomisation des citoyens, la lutte contre la corruption et l’exploitation des nouvelles technologies pour renforcer la gouvernance. Sur le plan des partenariats institutionnels, ce bureau a annoncé avoir décidé de tenir, mercredi, une rencontre avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE) consacrée à la présentation des résultats de l’étude réalisée par le CESE sur « la classe moyenne au Maroc ».

• Négociations commerciales à l’OMC; Le Maroc prône des compromis réalisables. Le Maroc continue de jouer un rôle actif et constructif dans tous les processus de négociations au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en vue d’aboutir à des compromis concrets et réalisables, a souligné lundi l’ambassadeur représentant permanent du Royaume à Genève, Omar Zniber. « Fidèle à son rôle de pays facilitateur et défenseur des intérêts des pays en développement, le Maroc s’est toujours investi dans la recherche de compromis concrets et réalisables », a souligné Zniber qui présentait la déclaration du Royaume lors d’une réunion du Comité des négociations commerciales à l’OMC.

Al Massae

• Indices d’attractivité et de stabilité en Afrique: Le Maroc « performant » et « régulier ». Le Maroc reste performant et régulier dans les indices d’attractivité et de stabilité, particulièrement en ce qui concerne le système bancaire et le cadre macro-économique, ressort-il du rapport de l’Institut Amadeus sur les indices de la stabilité et de l’attractivité en Afrique 2021. Les fondamentaux macro-économiques ont fait preuve de résilience, avec un taux d’inflation contrôlé et un niveau de réserves de change satisfaisant bien que sous tension, indique-t-on dans ce rapport élaboré avec le soutien de Casablanca Finance City Authority. Les auteurs du rapport soulignent également que les récentes levées sur les marchés internationaux (1 milliard USD en septembre 2020 puis 3 milliards USD en décembre) à un taux raisonnable (2,4% sur 7 ans en moyenne) prouvent la confiance des marchés dans les fondamentaux du pays.

Al Alam

• Maroc : Les barrages remplis à 51,3%. Les retenues des principaux barrages nationaux ont atteint, au 03 mars 2021, plus de 8,26 milliards de mètres cubes (m3), soit un taux de remplissage de 51,3%, selon les données du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau. Ce niveau est supérieur à celui enregistré à la même date de l’année 2020, durant laquelle les retenues se sont élevées à près de 7,77 milliards de m3, soit un taux de remplissage de 49,8%, selon la situation journalière des barrages établie par la Direction générale de l’eau.

Al Ahdath Al Maghribia

• Plateforme industrielle de Tanger Med: 95 nouveaux projets en 2020. La plateforme industrielle de Tanger Med a clôturé l’année 2020 avec 95 nouveaux projets industriels. Selon la newsletter du T1-2021 du groupe Tanger Med, ces projets représentent des investissements privés de 2,6 milliards de dirhams (MMDH), qui ont généré 7.458 nouveaux emplois. Il s’agit, entre autres, du groupe français Valor, leader européen dans le domaine de la pièce mécanique, le groupe japonais Nippon Express, spécialisé dans la logistique et l’assemblage de pièces automobile, Emirates Logistics, filiale de Sharaf Group et pionnier dans la fourniture de solutions de fret et de logistique, ainsi que le groupe allemand Stahlschmidt, spécialisé dans le système de câblage automobile.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• La situation des entreprises de presse au centre d’une réunion entre l’ANME et le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. La situation difficile des entreprises de presse à la lumière de la pandémie de covid-19, a été au centre d’une réunion lundi à Rabat entre le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous, et une délégation représentant l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME). Selon un communiqué de l’Association nationale des médias et des éditeurs, la délégation conduite par le président de l’ANME, Abdelmounaim Dilami, et composée de Fatima Zahra Ouriaghli, Ibrahim Mansour et Aziz Daki, a appelé le ministre à lui apporter son soutien dans le débat qu’elle veut entamer avec les grands groupes mondiaux (GAFA) après l’avoir informé des démarches qu’elle compte entreprendre à cet effet.

Bayane Al Yaoum

• Exécution de la LF-2021: Déficit budgétaire de 7,3 MMDH à fin mars. L’exécution de la loi de finances à fin mars 2021 laisse apparaitre un solde budgétaire négatif de 7,3 milliards de dirhams (MMDH), selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR), relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la Réforme de l’administration. Ce déficit résulte de ressources ordinaires (hors recettes d’emprunts) de 97,2 MMDH et de charges (hors amortissements de la dette) de 104,6 MMDH, précise la TGR dans son rapport trimestriel sur l’exécution de la loi de finances.

Rissalat Al Oumma

• Covid-19 : Deux cas du variant indien du Covid-19 enregistrés à Casablanca. Deux cas confirmés d’infection au variant indien du nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés à Casablanca, annonce le ministère de la Santé. Le premier cas a été enregistré chez une personne en provenance de l’étranger et le second chez l’un de ses contacts, un étranger résidant au Maroc, précise le ministère, notant que l’infection par le nouveau variant a été confirmée par le Centre national pour la recherche scientifique et technique à Rabat, membre de la Coalition nationale des laboratoires de surveillance génomique.

Assahra Al Maghribia

• Un code de l’environnement en cours de préparation. Le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah, a annoncé lundi que le ministère prépare un code de l’environnement qui rassemble tous les textes liés à ce domaine. En réponse à une question à la Chambre des représentants sur « l’environnement et l’impact de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable (SNDD) », Rabbah a indiqué que le grand nombre de projets liés à l’environnement qui concernent de multiples secteurs et se chevauchent parfois, a incité le ministère à travailler sur le projet du code de l’environnement, qui « en est à ses dernières étapes ».

• Climat des Affaires au Maroc: La BAD accorde un don de près de 1 M$. La Banque africaine de développement (BAD) et le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration ont signé lundi un accord de don de près d’un million de dollars américains destiné à soutenir les services du chef du gouvernement pour mettre en œuvre le projet d’appui à l’amélioration du climat des affaires et à la relance. Ce partenariat, qui intervient dans le contexte de crise liée au Covid-19, a pour principal objectif de soutenir l’amélioration de l’environnement des affaires afin de consolider la résilience du Royaume face à la pandémie et de promouvoir la relance de son économie, indique la BAD dans un communiqué.