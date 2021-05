Grévistes de la faim en prison : Tamek remet les pendules à l’heure !

C’est une mission dont s’acquitte habituellement la DGAPR, mais ce coup-ci, son patron, Mohamed Saleh Tamek, a tenu à remettre lui-même les pendules à l’heure.

On parle ici de la grève de la faim annoncée des journalistes Souleiman Raissouni et Omar Radi.

La presse a longuement parlé « d’une détérioration de leur état de santé des suites de cette grève », mais ce ne serait pas toute la vérité, selon Tamek.

Ci-après l’intégral (traduit) de son message, « rédigé par le citoyen et non le responsable » :

« Vous qui avez cru! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair [de crainte] que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait », véridique est la parole de Dieu.

«Celui qui ne dit pas la vérité est un démon muet. En dépit du droit de réserve que m’impose ma fonction et ma responsabilité, l’attaque brutale et injuste contre mon pays me pousse à dire la vérité. Ma patience a été mise à rude épreuve alors que je liais et entendais les mensonges qui enflent à l’extérieur, et voyais un groupe de personnes qui s’appuient sur l’étranger, sans accorder la moindre importance à la vérité ni à la justice.

Je parle ici en citoyen jaloux de la réputation de son pays guetté par des ennemis, cachés et apparents, complices de toutes sortes, et qui ne peut garder le silence sur des faits qu’il connaît !.

Pourquoi les choses se sont emmêlées? Pourquoi un avocat, avec tout le respect dû à cette profession, s’érige-t-il en médecin et se met à faire et émettre des diagnostics sans même prendre connaissance des µrapports médicaux quotidiens élaborés par le médecin de la prison?

Par Dieu, est-il possible pour une personne d’observer une grève de la faim pendant une période d’environ trois mois et de tenir encore debout, de parler et de faire des exercices ? Qu’elle ait même des envies culinaires pour la période post-grève ?.

Par Dieu, est-il possible d’enregistrer les signes vitaux normaux et pas du tout inquiétants dans le cas d’une grève de la faim de 20 jours? Je sais par expérience que cela est impossible, car il est inconcevable de faire une véritable grève de la faim et de ne perdre que 10 kilos en 20 jours.

Chafik El Omerani, Souleimane Raissouni et Omar Radi ne sont pas en grève de la faim au sens plein du terme, car ils consomment des dattes, du miel et des fortifiants tels que Berocca et Supradyne, et cela est filmé et consigné dans le registre des achats de l’économat de la prison.

Arrêtez les mensonges qui ne visent qu’à nuire injustement à la réputation du pays.

Un militant, vrai et honorable ne recourt pas aux mensonges et aux manœuvres sordides pour récolter un succès non mérité. Un défenseur de la liberté ne se fie pas aux mensonges, ne les amplifie pas et ne leur confère pas un aspect humanitaire pour susciter la pitié des locaux et l‘appui des étrangers. Le vrai militant est celui qui dit la vérité, même sur soi.

Où étaient ces militants, des droitsdel’hommistes, ces ennemis de l’impérialisme et du sionisme quand la patrie a été attaquée à Guerguerat? Où se cachent-ils lorsque leurs forces de sécurité sont attaquées par des services de renseignement étrangers qui récupèrent à leur solde d’anciens terroristes, mercenaires et escrocs? Et où étaient-ils quand deux pays voisins se sont ligés pour donner une nouvelle identité et cacher un criminel de guerre en vue de le soigner ?

Maintenant que le jeu a été dévoilé au grand jour, jouez-le clairement!

Quiconque ayant un iota de patriotisme et d’amour pour son pays, ne peut rester silencieux face à ce mépris pour le devoir envers la nation ».