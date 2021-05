Programme européen FOSC: Le MEN lance le 2è appel à projets

Dans le cadre de son association avec le consortium du projet européen sur les systèmes alimentaires et le climat (FOSC), le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a lancé le deuxième appel à projets conjoint.

Le département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique précise dans un communiqué que cet appel à projets d’un budget global de 7,75 millions d’euros, vise à renforcer la coopération scientifique et technologique dans le domaine des systèmes alimentaires et climat et à soutenir des projets de recherche collaboratifs innovants portant sur les interactions entre ces systèmes.

Ainsi, 12 pays participent à cet appel à savoir, 10 de l’Union Européenne et 2 non Européens dont le Maroc, a précisé la même source, ajoutant que le lancement de cet l’appel est programmé pour le 17 mai 2021, tandis que la date limite de soumission des projets est fixée pour le 16 août 2021.

Les informations sur le pré-lancement de l’appel à projets sont disponibles via les liens https://www.foscera.net/en/foscera/2021-Call.htm et https://susfood-db-era.net/main/content/Joint-call-2021.