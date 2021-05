France: L'épidémie du Covid-19 recule de 20% chaque semaine 

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait savoir ce mardi qu’après un mois de confinement, l’épidémie du nouveau coronavirus diminue entre 20% et 25% d’une semaine à l’autre en France.

Véran, qui était l’invité de la radio Europe 1, a ainsi confirmé la lente décrue des contaminations, enclenchée depuis quelques semaines dans le pays. « Dans quinze jours, nous devrions être entre 15.000 à 20.000 cas par jour », a-t-il estimé.

Dans ce même sens, les chiffres de l’agence Santé publique France, font état de 23.456 nouveaux cas enregistrés vendredi 30 avril contre 29.503 une semaine plus tôt.

Une légère baisse est constatée aussi en matière d’admissions dans les soins intensifs. Après avoir franchi la barre des 6000 patients en réanimation la semaine dernière, leur nombre a baissé à quelque 5.600 lundi, selon le dernier bilan de Santé publique France.

Le ministre a, toutefois, invité les Français à ne pas relâcher leurs efforts et à “ne pas considérer qu’ils sont hors de danger et que l’épidémie est terminée», ajoutant que le premier moyen pour y parvenir était «une vaccination massive des Français vulnérables», ouverte depuis samedi dernier à tous les Français âgés de plus de 18 ans présentant des comorbidités.

A noter que depuis le 27 décembre, plus de 15,8 millions de personnes ont reçu jusqu’ici au moins une dose de vaccin anti-Covid dans le pays, qui compte plus de 105.000 décès dus à l’épidémie.