L'Egypte sera le deuxième pays le mieux équipé au monde en Rafales en 2024

L’Egypte et la France renforcent leur partenariat stratégique avec une nouvelle commande égyptienne de 30 nouveaux avions de combat Rafale. Avec cette commande, l’armée égyptienne sera la deuxième mieux équipées en Rafales au monde après la France.

La France vient de signer un juteux contrat de près 4 milliards d’euros avec l’Egypte (dont 200 millions d’euros en missiles) pour compléter une commande en avions de combat Rafale fabriqués par Dassault Aviation. Cette nouvelle commande achetée à crédit sur 10 ans, portera à 54 le nombre d’avions de ce type en Egypte.

Le ministère français des Armées qui a salué ce contrat, estimé qu’il « renforce encore le partenariat stratégique et militaire entre la France et l’Egypte » et une confiance renouvelée de l’Egypte dans l’avion de combat français.

« Ce contrat illustre le caractère stratégique du partenariat que la France entretient avec l’Egypte, alors que nos deux pays sont engagés résolument dans la lutte contre le terrorisme et œuvrent à la stabilité dans leur environnement régional », affirme dans un communiqué du ministère.

Dans un autre communiqué, le PDG Eric Trappier de Dasault Aviation, a indiqué que ce nouveau contrat était une « preuve du lien indéfectible qui unit l’Egypte (…) à Dassault Aviation depuis près de 50 ans ».

Selon le ministère français des Armées, il s’agit de trois contrats pour la livraison de 30 avions et des équipements associés avec Dassault Aviation, le missilier MBDA et le motoriste et groupe de défense Safran et créeront 7.000 emplois en France pendant trois ans.

« Cette nouvelle commande vient compléter la première acquisition de 24 Rafale signée en 2015 et portera alors à 54 le nombre de Rafale aux couleurs égyptiennes, faisant ainsi de l’armée de l’Air égyptienne la seconde au monde après l’armée de l’Air et de l’Espace française, à opérer une telle flotte de Rafale », a ajouté Dassault Aviation.