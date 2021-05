Les médicaments à base de chloroquine et d'hydroxychloroquine disponibles en pharmacie le 1er juin

Le ministère de la Santé a annoncé ce mardi que les médicaments à base de chloroquine et d’hydroxychloroquine sont de nouveau disponibles en pharmacie, en quantités suffisantes, à compter du 1er juin 2021.

A noter qu’au début de la pandémie, il avait été décidé, de manière préventive, de réserver l’usage de ces médicaments pour la prose en charge des cas avancés de coronavirus.

Toutefois, relève le ministère, et au vu de l’avancement de l’opération de vaccination, et l’adhésion de l’ensemble des citoyens à cette campagne nationale ‘immunisation, le département d’Ait Taleb a estimé opportun d’autoriser le retour de ces médicaments en pharmacie, tout en surveillant les stocks et le niveau d’écoulement.

Les médicaments à base de chloroquine et d’hydroxychloroquine sont délivrés sur ordonnance médicale aux personnes atteintes de maladies chroniques telles que la Rhumatoïde polyarthrite, le Lupus érythémateux et le Paludisme.