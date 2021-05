Avec le covid maharadja le spectre d'une 3ème vague plane de plus belle

Le dard de Dame Covid jusqu’en fin de semaine dernière, n’a eu de cesse, de sa force de frappe, d’être d’une constance insolente au Maroc ces derniers temps, tant et si bien qu’il a fait agiter le spectre d’une troisième vague. Certes ce week-end et ce lundi ses ardeurs ont été revues à la baisse, faisant du coup chuter les chiffres, mais pour autant, cela ne change rien à la donne.

Et comme pour ne rien arranger, voilà que le variant indien s’invite dans le Royaume. Sans coup, férir il a débarqué à Casablanca région la plus touchée et la plus meurtrie inquiétant et les citoyens et les autorités, en particulier celles sanitaires. Ces dernières s’étant empressées de signaler l’intrus et d’en alerter quant à sa dangerosité tout en tentant de rassurer.

« Des cas sous contrôle », ont-elles assuré. Les deux personnes contaminées au variant indien du Coronavirus seraient frères et de nationalité étrangère. L’un, le cas contact est installé au Maroc et aurait reçu la visite du premier en provenance d’Inde via un pays tiers. Le ministère précise dans son communiqué que les deux personnes et tous leurs cas contacts ont été pris en charge conformément aux protocoles en vigueur et blablabla.

Faut-il, alors s’en inquiéter ou non ? that’s the question ! S’il est fait, des variants, celui anglais, bien plus que les autres brésilien et africain du sud quasi inexistants sur le territoire national, reste majoritaire au Maroc. De plus, les nouvelles d’Inde ne sont guère rassurantes. La pandémie y a explosé soudainement avec plus de 350 000 contaminations par jour et le pays a enregistré depuis le début de la pandémie plus de 200 000 morts à en devenir le plus meurtri après les Etats-Unis (573 000), le Brésil (400 000) et le Mexique (215 000). Du coup, les interrogations pleuvent. Ce variant indien va-t-il gagner du terrain au Maroc comme il est en train de le faire dans le monde ?

D’aucuns de nos spécialistes s’inquiètent au regard de sa vitesse de propagation et de ses deux mutations dont il est composé permettant d’échapper aux anticorps. La crainte, c’est qu’il favorise les réinfections ou infections parmi ceux qui sont déjà vaccinés. Mais pas que… conjugué à un relâchement constaté chez la population quant au respect des gestes barrières dont surtout le port du masque et la distanciation sociale, en plus d’une lassitude généralisée, principalement au niveau des jeunes, par plus d’une année de pandémie caractérisée, c’est vers une recrudescence des contaminations que l’on se dirigerait.

D’autres plus sereins, mettent en avant une situation épidémiologique relativement stable au Maroc, avec un taux de circulation du virus (R0) toujours en dessous de 1 et la vaccination qui bon gré mal gré se déroule sensiblement bien, malgré les difficultés d’approvisionnement. En effet les livraisons des doses du vaccin se font moins régulièrement et au compte-goutte au vue de la rivalité d’intérêts de par la planète, que se livrent les pays à se les procurer.

Toujours est-il, que la situation actuelle est inquiétante et interpelle les autorités sanitaires. Ces dernières ne sont pas à l’abri d’une détérioration des indicateurs, alors que la campagne de vaccination tourne au ralenti. Tant que 70 à 80% de la population n’a pas été vaccinée, l’immunité collective ne sera pas atteinte. C’est la règle. De plus, la présence avérée du variant anglais dont elles ne pipent plus mot et surtout celle du tout juste arrivé le Covid maharadja, plus contagieux, appellent à la vigilance et font craindre le pire qui pourrait se présenter sous forme d’une troisième vague et anéantir tous les efforts consentis jusqu’à présent.

L’association de celle-ci aux variants, pourrait conduire à des conséquences catastrophiques pour le Royaume, comme par exemple celles actuelles en Europe. Si pour les uns, elle est évitable pour peu que l’on freine les ardeurs des variants et que l’on maintienne une rigueur dans les restrictions et le respect des gestes barrières surtout au niveau des jeunes et moins jeunes, non encore vaccinés, pour d’autres, elle est inexorable comme une saison qui finira par arriver, seule sa durée restant l’inconnue de l’équation.

Pour ceux qui considèrent le verre à moitié vide, ils regrettent que l’exécutif ait consenti à quelques allégements de mesures permettant les rassemblements et mettant à mal le respect des gestes barrières comme la réouverture d’endroits clos favorisant la propagation du virus (salles de sports, hammams, etc…). Des décisions pouvant mener à un retour de restrictions strictes en cas d’augmentation de nouveaux cas, d’autant plus qu’il a été constaté que dans les admissions en réanimation, les malades étaient de plus en plus jeunes. Ce phénomène pourrait s’expliquer également par le fait que la vaccination de plus de personnes âgées, a protégé cette catégorie de la population au contraire des jeunes ou moins jeunes qui doivent encore attendre leur tour.

Deux périodes à venir inquiètent les professionnels de santé au regard de la lenteur de la vaccination et qui pourraient engendrer de nombreuses contaminations, l’Aïd El Fitr et l’Aïd el Adha propices aux rassemblements familiaux et aux déplacements. Le risque d’une troisième vague de Covid-19 est bien réel et le gouvernement aura donc du pain sur la planche quant à la question.