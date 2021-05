Le temps qu’il fera ce mardi 4 mai 2021

Ci-après les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 4 mai 2021, telles qu’établies par la Direction générale de la Météorologie (DGM)

– Ciel souvent à passagèrement nuageux avec des pluies éparses sur la Méditerranée, le Rif et l’extrême Nord-Ouest.

– Foyers instables sur l’Oriental, le Haut et le Moyen Atlas et leurs plaines voisines avec des pluies ou averses orageuses.

– Nuages bas denses avec bruines locales sur les côtes Centre.

– Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

– Vent modéré à assez fort de secteur nord sur les côtes Centre et Sud, de sud-ouest sur le Sud-Est et le sud de l’Oriental, d’est sur la Méditerranée et le Tangérois et faible à modéré de nord à ouest ailleurs.

– Chasse-sables par endroits sur le sud de l’Oriental et le Sud-Est.

– Températures minimales de l’ordre de 05/10°C sur les reliefs, 14/20°C sur le Sud-Est et le Sud du pays et de 10/16°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 14/20°C sur les reliefs et la Méditerranée, 19/24°C sur la vallée de Moulouya, le Saiss et le Nord de l’Oriental, 23/29°C sur les plateaux des phosphates, les plaines Nord et Centre, le Souss, le Sud-Est, le sud de l’Oriental et le nord des provinces Sud et de 29/33°C sur les extrême Sud et Sud-Est du pays.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et entre Cap spartel et El Jorf, agitée ailleurs.