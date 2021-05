Achraf Hakimi livre ses vérités sur son départ du Real Madrid

Fraîchement champion de Serie A avec l’Inter Milan, Achraf Hakimi a évoqué son départ très commenté du Real Madrid cet été, affirmant que ce n’était pas sa volonté.

Achraf Hakimi est devenu champion de Serie A ce week-end avec l’Inter, célébrant son titre avec une apparition sur El Chiringuito durant laquelle il a évoqué sa situation avec son ancien club, le Real Madrid.

L’allier âgé de 22 ans, a quitté Madrid l’été dernier pour l’Inter pour un montant de l’ordre de 40 millions d’euros. Né à Madrid de parents marocains, il a passé deux saisons en prêt au Borussia Dortmund entre 2018 et 2020.

Le Marocain a tenu à remettre les pendules à l’heure sur la raison pour laquelle il avait quitté le club en premier lieu.« Les gens parlent en disant que je ne voulais pas concourir pour mon poste et ce n’était pas comme ça. Tout le monde sait que le Real Madrid était ma maison et que j’aurais aimé y jouer, mais en raison des circonstances, je pense que le club en a décidé autrement », a-t-il déclaré, avant d’ajouter :

« Tout le monde sait que j’aurais aimé être là et gagner le poste. Les gens parlent, mais les gens ne connaissent pas la réalité. Cela me dérange un peu, que les gens pensent que j’avais peur de gagner ou de me battre pour le poste. J’ai été le premier à me demander si je pouvais être là pour remporter le poste, car je me sentais qualifié pour cela ».

Cependant, le Lion de l’Atlas ne semble pas en vouloir au coach des Merengues, Zinedine Zidane bien qu’il semblait déçu de ne pas avoir reçu les félicitations du Français et du président du club, Florentino Pérez, après avoir remporté la Scudetto.

« Je ne peux pas blâmer [l’entraîneur-chef Zinedine] Zidane ou le conseil d’administration. Je suppose que le Real Madrid a peut-être le droit de premier refus pour moi », a-t-il indiqué.

Hakimi a connu une saison exceptionnelle en Italie, voyant sa valeur Transfermarkt atteindre 50 millions d’euros. Réputé pour sa vitesse et son athlétisme, Hakimi a marqué sept buts et contribué sept passes en 33 matchs de Serie A cette saison, jouant 78% des minutes de l’Inter et contribuant directement à 18% de leurs buts.