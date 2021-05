Covid-19/Danemark: Le vaccin Johnson-Johnson écarté de la campagne d'immunisation 

Les autorités danoises ont décidé d’écarter le vaccin Johnson-Johnson de la campagne d’immunisation lancée dans le pays, et ce à cause de possibles effets secondaires graves, malgré les feux verts du régulateur européen et de l’OMS pour l’utilise.

Dans un communiqué, l’autorité nationale de santé danoise « a conclu que les avantages de l’utilisation du vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson ne l’emportent pas sur le risque de provoquer un éventuel effet indésirable, le VITT (un type très rare de thrombose lié à l’injection du sérum), chez les personnes qui reçoivent le vaccin. Par conséquent, (elle) poursuivra le programme danois de vaccination de masse contre le Covid-19 sans le vaccin de Johnson & Johnson ».

A noter que le Danemark avait été aussi le premier pays en Europe à abandonner le vaccin d’AstraZeneca en avril dernier.