HCP: Les BTP ont créé 39.000 emplois en une année

Entre le premier trimestre de 2020 et celui de 2021, le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) a créé un total de 39.000 emplois, au niveau national, en hausse de 3,4%, a fait savoir le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Dans une note d’information sur la situation du marché du travail au T1-2021, le HCP explique cette évolution par la création de 38.000 postes en milieu urbain et de 1.000 en milieu rural dans ce secteur.

En revanche, ajoute le Haut-commissariat, le secteur de l' »agriculture forêt et pêche », a perdu 231.000 postes d’emploi (-6,4%), suite à une baisse de 254.000 en milieu rural et à une hausse de 23.000 en milieu urbain, alors que celui de l' »industrie y compris l’artisanat » a baissé de 48.000 postes (25.000 en urbain et 23.000 en rural), ce qui correspond à un repli de 3,6% du volume de l’emploi dans ce secteur.

La part des activités artisanales dans le secteur de l’industrie est de 43,7% contre 47,4% au premier trimestre de 2020, est-il encore précisé.

Le secteur des « services » a quant à lui créé 42.000 postes d’emploi au niveau national (24.000 en milieu urbain et 18.000 en milieu rural), enregistrant une baisse de 1% de l’emploi dans ce secteur.