Suite à la création de la Super Ligue Européenne de Football, les Peñas Madridista du Maroc expriment leur soutien ferme et inconditionnel au président du club espagnol, le Real Madrid, Florentino Perez Rodriguez.

Dans un communiqué, les Peñas du Maroc (Peña Casa Madridista : Casablanca, Peña Remate : Tétouan, Peña Madridista de Tanger, Peña Madridista Tétouan, Peña Madridista Laâyoune, Peña Kénitra Madridista Kénitra, Peña Madridista Castillejos : Fnideq) expliquent que depuis sa fondation en 1902, le Real Madrid a toujours pris des décisions ou des initiatives courageuses, audacieuses et avant-gardistes pour le bien du football.

« Notre club a ainsi participé à la fondation de la FIFA, il a aussi apporté sa contribution, via son président Don Santiago Bernabeu, à la création de la Coupe d’Europe des Clubs Champions en 1955. A chaque fois le président du Real Madrid s’est heurté à des attaques et à des critiques de la part de l’establishment du football, aujourd’hui encore Don Florentino Perez continue sur cette même voie, celle de l’innovation au sien du football tel que le requiert l’histoire du club le plus important au monde« , ont indiqué les Peñas Madridista du Maroc.

Selon eux, « dans un monde globalisé, le football doit s’adapter à une nouvelle réalité, et la Super Ligue Européenne est le seul moyen de permettre au football de survivre ».

En encensant leur équipe de cœur, les Peñas Madridista du Maroc indiquent de nouveau que « le Real Madrid est le leader idéal pour affronter ce changement grâce à un seul homme capable de changer le cours de l’histoire du football« , à savoir, Don Florentino Perez.

Ils expriment de même leur fierté de faire partie de l’un « des rares clubs au monde qui appartienne encore à ses socios et qui fédère au‐delà des frontières à travers toute la planète« .

Il convient de rappeler que l’affaire de la création d’une Super Ligue Européenne de Football, annoncé mi-avril, a suscité une vive polémique dans le milieu footballistique européen.

Ainsi, et pour rappeler les faits, douze des plus grands clubs de football européens, notamment le Real Madrid, avaient annoncé avoir accepté de mettre en place une nouvelle compétition qui vient directement concurrencer celle de la Ligue des Champions, à savoir la Super League européenne. Depuis, plusieurs équipes, voire la totalité, se sont retirées du projet après les menaces de sanctions et de mesures correctives annoncées par l’UEFA et la FIFA.