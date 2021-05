Marché du travail: Le taux de chômage à 12,5%, 202.000 postes perdus en 1 an

La situation du marché du travail au premier trimestre 2021 continue encore de subir les effets de la crise qu’a vécue l’économie nationale durant l’année 2020. Elle a été essentiellement marquée par la hausse du chômage et de l’inactivité, particulièrement parmi les femmes et les jeunes.

C’est ce qui ressort de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) sur la situation du marché du travail au T1-2021, qui fait notamment état d’un taux de chômage à 12,5%, de quelque 202.000 postes perdus entre le T1-2020 et le T1-2021, outre la concentration de l’activité au niveau de 5 régions sur les 12 que compte le Royaume.

Chômage à 12,5%

Le taux de chômage s’est accru de 2 points entre les premiers trimestres de 2020 et de 2021, passant de 10,5% à 12,5%, explique le HCP, qui précise que ce taux a enregistré une forte hausse aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, passant respectivement de 3,9% à 5,3% et de 15,1% à 17,1%.

Le chômage s’est également accru parmi les femmes (3,2 points), de 14,3% à 17,5%, parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (5,7 points), de 26,8% à 32,5%, et les diplômés (2 points), passant de 17,8% à 19,8%.

Ainsi, souligne la note, le nombre de chômeurs a augmenté de 242.000 personnes entre le premier trimestre de l’année 2020 et celui de 2021, passant de 1.292.000 à 1.534.000 chômeurs, ce qui correspond à une augmentation de 19%.

Cette hausse est la résultante d’une augmentation de 185.000 chômeurs en milieu urbain et de 57.000 en milieu rural, met en avant le Haut-Commissariat.

Il fait, en outre, observer que le volume du sous-emploi, dans ses deux composantes, est passé, durant la période, de 954.000 personnes à 988.000, de 531.000 à 552.000 dans les villes et de 423.000 à 435.000 à la campagne.

Le taux de sous-emploi est ainsi passé de 8,8% à 9,2%, au niveau national, de 8,7% à 8,9% en milieu urbain et de 8,9% à 9,6% en milieu rural.

Par sexe, le taux de sous-emploi des hommes (10,2%) est presque deux fois plus élevé que celui des femmes (5,6%). En milieu urbain, il est de 9% contre 8,3% pour les femmes et en milieu rural, il est presque 5 fois plus élevé parmi les hommes avec 12% que parmi les femmes (2,5%).

202.000 postes perdus en 1 an

La note du HCP, relève par ailleurs que l’économie marocaine a perdu 202.000 postes d’emploi au niveau national, principalement des emplois non rémunérés (185.000 postes) entre le premier trimestre de 2020 et celui de 2021.

Cette évolution recouvre une création de 56.000 en milieu urbain et une perte de 258.000 postes en milieu rural, est-il précisé, rappelant qu’une année auparavant, entre les premiers trimestres de 2019 et 2020, l’économie nationale avait créé 77.000 postes.

La ventilation par type d’emploi fait ressortir que 185.000 emplois non rémunérés ont été perdus, résultat d’une perte de 178.000 en milieu rural et de 7.000 en milieu urbain, alors que l’emploi rémunéré a régressé de 16.000 postes, conséquence d’une perte de 80.000 en zones rurales et d’une création de 64.000 emplois en zones urbaines.

Sur la même période, poursuit le HCP, le taux d’activité a baissé, au niveau national, de 46% à 45,5%, ce taux ayant baissé de 53,3% à 51,1% en milieu rural et a augmenté de 42,1% à 42,6% en milieu urbain.

De même, l’écart entre hommes et femmes a atteint 49,5 points, avec des taux d’activité respectifs de 70,7% et de 21,2%, alors qu’ua T1-2020, ils étaient respectivement de 70,3% et de 22,6%.

De son côté, le taux d’emploi a baissé de 41,2% à 39,9% au niveau national. Ce taux a connu une légère baisse de 0,4 point en milieu urbain (de 35,7% à 35,3%), alors qu’il a perdu 2,8 points en milieu rural (de 51,2% à 48,4%). L’écart entre hommes et femmes a atteint 45,4 points avec des taux d’emploi respectifs de 62,9% et de 17,5%. Ces taux étaient de 63,8% et de 19,3%, une année auparavant.

L’activité concentrée dans 5 régions

Sur un autre volet, la note relève que 5 régions des 12 que compte le Royaume, abritent 72% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus.

La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 22,5% d’actifs, suivie de Marrakech-Safi (13,3%), de Rabat-Salé-Kénitra (13,3%), de Fès-Meknès (11,4%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,2%).

En outre, quatre régions affichent des taux d’activité plus élevés que la moyenne nationale (45,5%), à savoir Casablanca-Settat (48,6%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (48,1%), Marrakech-Safi (46,8%) et Drâa-Tafilalet (46,4%), alors que les taux les plus bas sont enregistrés dans les régions de Fès-Meknès (42,5%), de Souss-Massa (42,3%) et de l’Oriental (41,6%).

Dans le même ordre d’idée, le Haut-Commissariat au Plan fait noter que presque trois quarts des chômeurs (73%) sont concentrés dans cinq régions. Casablanca-Settat vient en première position avec 27,5% de chômeurs, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,1%), de Fès-Meknès (12,5%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,7%) et de l’Oriental (9,6%).

Les taux de chômage les plus élevés sont observés dans les régions du Sud (19,6%) et de l’Oriental (18,7%), souligne la Note d’information, qui indique qu’avec moins d’acuité, deux autres régions dépassent la moyenne nationale (12,5%) à savoir Casablanca-Settat (15,3%) et Fès-Meknès (13,6%), alors que les taux les plus bas sont relevés au niveau des régions de tandis que Drâa-Tafilalet (7,8%), Marrakech-Safi (7,9%) et Béni Mellal- Khénifra avec 8,8%.