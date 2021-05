Patrimoine: Le passé et l'avenir de Rabat sous la loupe

A l’occasion de la célébration de la journée mondiale des monuments et des sites de cette année sous le thème : « passé complexes et futurs divers », la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, présidée par la Princesse Lalla Hasnaa, et ICOMOS-Maroc, ont initié une rencontre autour du passé et de l’avenir de la ville de Rabat.

Ainsi, sous la thématique « Rabat un passé riche, et un avenir prometteur », les intervenants ont évouqué, pêle-mêle, les monuments historiques et les sites de Rabat et sa région, depuis les époques préhistoriques jusqu’au XXème siècle en passant par la période antique médiévale et moderne.

Six intervenants, archéologues, historiens et spécialistes du patrimoine culturel, ont pris part à cette rencontre. En mettant en lumière l’importance des sites et monuments de la capitale du Royaume et sa longue et riche histoire, les experts ont montré que, les valeurs modernistes de l’urbanisme et de l’architecture du 20ème siècle, expérimentées à Rabat lors du protectorat se sont adaptées au contexte du Maghreb, tout en s’inscrivant dans la trame de la ville ancienne et de ses nombreuses composantes historiques et patrimoniales.

Ils ont en ce sens mis l’accent également sur la Valeur Universelle Exceptionnelle de Rabat Capitale Moderne ville historique un Patrimoine en partage inscrite sur la liste du patrimoine mondiale depuis 2012 en tant que patrimoine partagé avec toute l’humanité.

A travers plusieurs témoignages, les participants ont salué les efforts consentis par l’ensemble des acteurs pour protéger, préserver et mettre en valeur le patrimoine culturel de Rabat.

A travers cette rencontre, la Fondation a permis aux participants, chacun dans son domaine d’intervention, d’échanger et de croiser les approches. Elle a été marquée par une forte participation via la plateforme web dédiée à cet événement.

Deux principales recommandations ont sanctionné cette rencontre. Elles portent sur :

1- La nécessité d’établir une carte archéologique exhaustive de la région de Rabat Salé Kenitra couvrant toutes les phases préhistoriques et historiques pour faire face aux menaces qui pèsent sur le patrimoine archéologique et d’en intégrer les résultats dans les textes de protection du patrimoine et les plans d’aménagement.

2- L’impératif d’accorder une importance particulière à la recherche et aux prospections archéologiques dans le but de bien connaître pour mieux sauvegarder le patrimoine historique national.