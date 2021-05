Covid-19: La France commence ce lundi à déconfiner 

C’est ce lundi 3 mai que la France entame la première phase du déconfinement progressif instauré pour limiter la propagation du Covid-19, avec notamment la levée de certaines restrictions.

Les Français n’auront plus besoin, à compter de ce 3 mai, de présenter une attestation de déplacement dérogatoire en journée et pourront à nouveau se déplacer au-delà de dix kilomètres de leur domicile, alors que les cours vont reprendre dans certains collèges et lycées.

Après deux semaines d’enseignement à distance, qui encadraient deux semaines de congés, les lycéens retrouveront leur établissement en demi-jauge, avec une alternance de classe en présentiel et distanciel. Pour les collèges, la rentrée s’effectuera en présentiel, sauf pour les élèves de 4e et 3e des quinze départements les plus touchés par la pandémie, qui feront aussi leur rentrée en demi-jauge.

Cet allégement des restrictions intervient dans le sillage d’une lente décrue des admissions dans les hôpitaux et dans les soins intensifs, tandis que les spécialistes appellent à ne pas relâcher la garde face à la pandémie.

L’opération de levée progressive des restrictions se poursuivra le 19 mai avec la réouverture des commerces dits non essentiels actuellement fermés, des terrasses de bars et de restaurants, et des musées, cinémas et des théâtres. Dans les lieux culturels, une jauge de visiteurs devra être respectée.

Cette phase sera marquée également par le décalage de l’heure de début du couvre-feu, qui passera de 19 heures à 21 heures le 19 mai.

De même, les cafés et restaurants pourront rouvrir en intérieur le 9 juin, au même titre que les salles de sport, avec maintien des gestes barrières et levée des limites de jauges. L’heure de début de couvre-feu sera décalée à 23 heures avant de prendre fin le 30 juin.