Coronavirus : un jour dans le monde

Ce dimanche 2 mai 2021, le coronavirus Covid-19 touche plus de 152 402 061 cas de coronavirus à travers le monde. La pandémie a causé 3 196 253 décès selon l’Université Johns Hopkins qui fait état également, de 89 197 108 cas de rémissions depuis le départ de l’épidémie de Chine, il y a de cela plus de dix-sept mois.

Maroc :

Le Royaume a enregistré durant les 24 heures allant de samedi 16H à dimanche 16H, 294 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 284 nouvelles guérisons, et 2 nouveau décès. De plus, 5 055 239 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 4 260 605 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé. La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 511 856 cas confirmés, 9 028 décès (soit un taux de mortalité de 1,76%), 498 415 guérisons, un total de 5 766 301 tests (soit une augmentation de 7 668), et 4.413 cas en cours de traitement dont 328 dans un état grave (25 sous intubation).

Afrique :

L’Afrique selon Africa CDC enregistre ce dimanche 2 mai 2021, 4 447 700 cas 119 975 morts, 4 000 588 rémissions pour 39 394 653 personnes testées. L’Afrique du Sud berceau de la pandémie sur le continent, enregistre 1 582 842 nombre de cas avérés et 54 406 décès, 318 670 doses de vaccin ont été administrées. Elle est suivie du Maroc 511 856 cas confirmés et 9 028 décès, de la Tunisie 311 743 contaminations et 10 868 décès, de l’Egypte, 228 584 infections et 13 402 décès. Viennent ensuite l’Ethiopie 258 384 cas et 3 726 décès, de l’Algérie 122 522 cas et 3 270 morts, de la Libye 177 871 cas et 3 039 décès, et du Nigéria 165 153 cas et 2063 décès.

Europe :

La France déplore 113 décès du coronavirus et 9 888 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 104 980 morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 5 713 393 cas confirmés de contamination. Plus de 6,82 millions de personnes ont été complètement vaccinées dans l’Hexagone. L’Italie compte 4 044 762 cas et 121 177 décès, plus de 20,52 millions de doses de vaccin ont été administrées. L’Espagne recense aux dernières remontées, 3 524 077 cas au total. Le pays dénombrait, dimanche 2 mai 2021, 78 216 morts au total . Plus de 16,36 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Au Royaume-Uni, on a enregistré, 4 435 831 cas et 127 796 décès, plus de 49,23 millions de doses de vaccin ont administrées. L’Allemagne, compte ce jour de dimanche 2 mai 2021, 3 425 865 cas recensés et 83 215 décès, 28,77 millions de personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin. La Russie fait état dimanche 2 mai 2021 de 4 768 476cas détectés pour 109 011morts. Près de 20 millions de doses de vaccin contre la covid-19 ont été administrées.

Amériques :

Les Etats-Unis premier pays le plus touché et le plus meurtri, en ce dimanche 2 mai 2021, la tension s‘atténue. Le pays compte 577 077 décès au total, et 32 415 345 cas d’infections. Près de 243,46 millions de doses de vaccin ont été injectées. Au Canada, on dénombre 1 238 513 cas au total et 24 266 décès, 13,65 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin. Au Brésil, le nombre total de morts s’élève à 406 437. Le pays en est à 14 725 975 cas recensés. 47,66millions de personnes ont reçu au moins une dose contre le vaccin contre la Covid-19. Le Mexique compte 2 347 780 cas de coronavirus et 217 168 décès, plus de 18,08 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin. Le Pérou compte 1 804 915 cas de contaminations et 61 789 décès. Le Chili, compte 1 210 920 cas recensés et dénombre 26 561 morts au total. L’Argentine compte 2 977 420 cas et 63 865 décès, 7,97 millions de personnes ont reçu une première injection dans le pays et la Colombie compte 2 877 746 cas et 73 992 décès.

Asie :

En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d’habitants, on enregistre 215 542 décès, selon le ministère de la Santé, le pays compte 19 557 457 cas confirmés, l’Inde a lancé sa campagne de vaccination massive et a vacciné plus de 153,62 millions de personnes. La Corée du Sud compte 123 240 cas d’infections et 1 833 décès, 3,63 millions de doses de vaccin ont été injectées. La Chine dénombre 103 649 cas au total et 4 858 morts, plus de 270,4 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le pays. Le Japon recense 597 317 cas recensés et de 10 296 décès, Le Japon autorise un premier vaccin : celui de Pfizer/BioNTech, 3,5 millions personnes ont été vaccinées. L’Iran, recense 2 358809 cas confirmés et 68 746 décès, au total. Israël comptait samedi 838 535 cas avérés et 6 365 décès au total, 10,5 millions personnes ont été vaccinées.