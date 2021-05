Al Hoceima: deux individus interpellés pour implication présumée dans une affaire de possession de cocaïne

La brigade anti-drogue relevant du service régional de la police judiciaire d’Al Hoceima a interpellé, samedi soir, deux individus, dont un brigadier de police exerçant à la brigade de la surveillance du territoire à Al Hoceima, pour leur implication présumée dans une affaire de possession de cocaïne.

Le premier prévenu, aux multiples antécédents judiciaires, a été appréhendé en flagrant de délit de possession de doses de cocaïne, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les recherches et investigations ont également permis l’interpellation du fonctionnaire de police suspect, à bord d’un véhicule léger, en possession de 25 grammes de la même drogue, précise-t-on.

Les deux mis en cause ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer tous les actes criminels qui leur sont reprochés, conclut le communiqué.