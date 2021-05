Serie A : Achraf Hakimi et l'Inter sacrés champions d'Italie

L’Inter de Milan a remporté le Scudetto, ce dimanche 2 mai, après le match nul de l’Atalanta Bergame contre Sassuolo (1-1). Il s’agit d’une première pour le club milanais depuis 2010.

L’Inter a officiellement remporté la Serie A, grâce à sa victoire 2-0 de samedi contre Crotone – avec notamment un but d’Achraf Hakimi – qui a été officialisée par le nul (1-1) ce dimanche de l’Atalanta contre Sassuolo. Avec treize points d’avance sur l’AC Milan et Bergame à quatre journées de la fin, l’Inter ne peut plus être rattrapée.

Le club milanais s’adjuge ainsi un 19e Scudetto et met t un terme à l’hégémonie de la Juventus, sacrée neuf fois de suite.