L'Académie Mohammed VI de football "affole l'Europe" selon Foot Mercato

12 ans après sa création, l’Académie Mohammed VI de Football, située à Rabat, continue de former les footballeurs d’aujourd’hui et demain. Le centre de formation marocain a déjà fait ses preuves, en sortant des joueurs de qualité. Son expertise a été mise en avant par le quotidien Foot Mercato.

« L’Académie Mohammed VI affole le Maroc », a titré Foot Mercato, dans son article dédié au centre de formation, dans lequel elle met en avant

Le quotidien français a pris comme exemple de nombreux joueurs sortis du centre de formation qui ont fait leurs preuves en Europe, à l’image de Youssef En-Nesyri, Nayef Aguerd ou encore Hamza Mendyl.

« Ces dernières années, nombreux sont les jeunes issus de ce centre de formation qui partent aux quatre coins de l’Europe, en France et en Espagne notamment. Lors du dernier mercato estival, Marseille récupérait le jeune milieu de terrain Oussama Targhalline (18 ans) », écrit FM qui ajoute :

« Avec le succès des joueurs mentionnés plus haut, les clubs européens se penchent désormais de plus en plus sur cette structure. En France, l’Olympique Lyonnais avait d’ailleurs officialisé une coopération technique de trois ans avec l’Académie Mohammed VI. Cet été, plusieurs jeunes devraient quitter le Maroc pour rejoindre des clubs professionnels en Europe, à commencer par Tawfik Bentayeb ».

En effet, L’Académie participe à des tournois importants afin que les équipes de premier plan en Europe remarquent leurs joueurs. Ils facilitent le travail des scouts car ils apportent le meilleur du Maroc.

L’Académie Mohammed VI de Football au Maroc a été conçue à l’identique des centres de formation des meilleurs clubs en Europe, avec des équipements pédagogiques et sportifs destinés à prodiguer à ses pensionnaires, recrutés en fonction de leur potentiel technique et physique.

Seuls 50 joueurs en phase formative âgés de 13 à 18 ans sont autorisés. Des talents qu’ils protègent et sur lesquels ils travaillent tant au niveau sportif, avec huit séances hebdomadaires, qu’au niveau académique pour qu’ils aient une formation.

Les jeunes talents rivalisent au-dessus de leur âge. Ils anticipent les étapes pour mieux les préparer. Les joueurs qui s’entraînent dans ses installations modernes obtiennent une projection pour concourir dans les ligues professionnelles européennes. Ceux qui ne font pas le saut vers l’Europe concourent dans la ligue nationale à l’image du gardien de but du Wydad, Ahmed Reda Tagnaouti.