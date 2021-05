En Espagne, la région de Madrid se rendra mardi 4 mai à de élections régionales. A valeur nationale, elles ont carrément des allures d’un véritable test. Le scrutin est sans aucun doute, le rendez-vous politique le plus prisé de l’année, dans un pays où le compétences des régions sont considérables de par une autonomie de gouvernance, sans pareil car en Espagne, elles ont énormément plus de pouvoir que dans d’autres pays européens.

La région de Madrid, la plus riche du pays, est particulièrement importante, par le fait qu’elle est peuplée de 6,8 millions d’habitants. L’élection n’aura pas un impact immédiat au niveau national, mais elle pourrait bien faire et défaire des carrières politiques. Notamment, celle de l’étoile montante à droite, figure du Parti populaire, l’actuelle présidente régionale, Isabel Diaz Ayuso, en tête des sondages, ou encore celle du leader de Podemos, Pablo Iglesias. Ce dernier faut-il le rappeler avait démissionné spécialement, à la mi-mars, de son poste de vice-président du gouvernement, et de ministre des Droits sociaux, pour prendre la tête de liste de son parti à Madrid.

Aussi la course à la présidence s’annonce des plus rudes. La campagne, nous-dit-on jusqu’à la veille du scrutin, s’est déroulée dans une ambiance tendue à l’extrême où l’on n’a pas hésité au quotidien, à faire usage d’insultes et de propos haineux, voire parfois même à l’envoi de lettres de menaces. Qu’à cela ne tienne ! Lors de cette campagne, la présidente sortante, Isabel Diaz Ayuso, a défendu son bilan face à l’ex-ministre et leader de Podemos, Pablo Iglesias, faisant réapparaître un débat idéologique entre gauche et droite. Elle aura eu cette phrase pour titiller Iglesias : « Les quelques rares dictatures restantes dans le monde sont des communistes ».

Si les autres candidats en lice même s’ils ne se font guère d’illusions pour la plus haute marche comme Rocio Monasteiro (canditate de Vox) ou d’ Inés Arrimadas, chef de Ciudadanos qui du brûlot-ci « Si tous les sondages disent quelque chose, c’est que, heureusement, Pablo Iglesias, Más Podemos et M. Gabilondo ne vont pas gouverner à Madrid » décrit cette ambiance de guerre civile que son candidat Edmondo Bal a subi tout au long de cette campagne. Angel Gabilondo et Hana Jalloul, sont les deux têtes de la longue liste PSOE aux élections de Madrid. Mais de façon générale on aura reproché à la gauche espagnole, (Parti socialiste, Más Madrid et Podemos) les mensonges proférés ou tout au moins d’avoir grossi de rumeurs, comme seule alternative de confrontation face à Isabel Diaz Ayuso dont le bilan de son mandat qu’elle a remis en jeu, n’est pas refaire tant il est clean.

Celle qui a convoqué ces élections anticipées est créditée de 42% des intentions de vote contre 22% lors du dernier scrutin. Les partis de gauche, qui n’ont effectivement eu que la crise à se mettre sous la dent, tour à tour, ont assené l’actuelle présidente de la région, de critiques dans sa gestion de l’épidémie sachant en cela que la région de Madrid est la plus touchée du pays. Isabel Diaz Ayuso qui se pose en victime du gouvernement central du socialiste Sanchez aura eu, droite dans ses bottes cette réplique, « Quand on te traite de fasciste c’est que tu e du bon côté de l’histoire ».

Et si les sondages donnent le Parti Populaire d’Ayuzo gagnant, il lui faudra cependant, le soutien parlementaire de Vox pour obtenir la majorité absolue à l’assemblée régionale. Pour ce qui et de la gauche, on retiendra cette main tendue par le candidat du Parti socialiste et numéro 2 dans les sondages, Angel Gabilondo, en direction de Podemos et à Pablo Iglesias.

Gauche et droite… dans l’auberge l’espagnole de la capitale, les candidats se retrouvent autour de concepts tombés en désuétude. Très classiquement les uns, à gauche, s’en sont pris au modèle de politique libérale très à droite de la présidente sortante. L’étoile montante à droite, très probablement la future présidente de la région de Madrid, qui se succédera à elle-même, n’en a cure et s’en défend en présentant le scrutin comme un choix entre le communisme ou la liberté (slogan de campagne).