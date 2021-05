Center for World University Rankings : Le Maroc en haut du classement africain et arabe

Le Maroc occupe un excellent classement au niveau africain et arabe, selon le CWUR « Center for World University Rankings (CWUR) », organisme privé aux Emirats Arabes Unies spécialisé dans l’évaluation des systèmes de formation et de recherche, publie depuis 2012 un classement annuel des meilleures universités mondiales.

Le Maroc se distingue au niveau africain et arabe avec 4 universités classées : Université Mohammed V, Université Mohammed Premier, Université Cadi ayyad et Université Hassan II. Le Maroc se classe ainsi au quatrième rang au niveau africain et quatrième au niveau arabe en termes de nombre d’universités classées.

Les autres universités marocaines présentes dans ce classement au niveau mondial sont l’Université Mohammed Premier d’Oujda avec le rang 1028, l’Université Cadi Ayad de Marrakech avec le rang 1034 et l’Université Hassan II de Casablanca avec le rang 1075 ce qui place ces trois universités dans le top des 5,4% meilleures universités dans le monde.

Le Royaume se distingue cette année en occupant la première place au niveau national et maghrébin. Cette dernière occupe le 9ème rang parmi les universités arabes, le 11ème rang parmi les universités africaines et le 946ème rang mondial pour l’édition 2021-2022.

Le classement annuel des universités mondiales « Global 2000 List by the Center for World University Rankings » pour l’édition 2021-2022 n’intègre que les 2000 meilleures universités mondiales sur un total de 19788 universités évaluées dans le monde.

Le classement CWUR se base sur quatre indicateurs clés, à savoir la qualité de la recherche (40%) notamment le nombre total de publications, le nombre de publications dans des journaux de qualité et le nombre de publications fortement citées, ou encore la qualité de la formation mesurée par le nombre de lauréats ayant obtenu des distinctions (25 %).

Les données utilisées pour l’indicateur recherche proviennent de la base de données scientifique internationale « Web of Science » et cela pour les publications, les citations et la qualité des revues sur les 10 dernières années.