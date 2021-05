Rapatriement maritime vers l’Espagne le mercredi 5 mai

La compagnie maritime espagnole Trasmediterranea assurera au courant de la semaine une traversée pour rapatrier les ressortissants espagnols bloqués au Maroc ainsi que le citoyens ayant un permis de séjour en Espagne, a informé l’ambassade d’Espagne à Rabat et par voie de conséquence les consulats espagnols au Maroc.

C’est la 26ème opération du genre depuis que les autorités de deux pays aient décrété la fermeture des frontières entre eux. Le départ de Tanger Med à destination d’Algésiras est prévu le mercredi 5 mai prochain à 13h00 (heure locale). Le 4 mai à 14 h sera la date limite pour réserver son ticket informe encore la représentation espagnole. Les prix varient de 37,95 € pour les passagers adultes à 215,05 € pour les fourgonnettes et les caravanes. Le port du masque est obligatoire tout au long de la traversée, l’entreprise garantissant le respect de protocoles stricts de sécurité et d’hygiène sur ses navires. Pour tout ressortissant espagnol souhaitant donc se rendre en Espagne mercredi, en plus de répondre aux exigences établies, un formulaire de santé (à télécharger) dûment rempli, est en outre, requis pour valider la traversée.

Les passagers doivent se conformer à des mesures relatives aux contrôles sanitaires à effectuer aux points d’entrée en Espagne conformément à la législation en vigueur dans le pays, à savoir passer un test de diagnostic de l’infection active PCR (COVID-19 RT-PCR) avec un résultat négatif, effectué dans les soixante-douze heures précédentes à l’arrivée à Espagne. En plus de la PCR (RT-PCR), un autre type de test moléculaire appelé TMA est pris en charge (il s’agit d’un type de tests peu répandus aujourd’hui qui ne sont pas des tests antigéniques, sérologiques ou anticorps. Les enfants de moins de six ans sont dispensés de présenter la CRP / TMA.

Le document d’accréditation du test doit être l’original, il sera rédigé en espagnol, anglais, français ou allemand et pourra être présenté sous forme papier ou électronique. Le document contiendra au moins les informations suivantes : nom du voyageur, numéro de passeport ou document d’identité national ou lettre (qui doit coïncider avec celui utilisé dans le formulaire de contrôle sanitaire), date du test, identification et coordonnées du centre qui effectue l’analyse, technique utilisée, résultat du test négatif.

Il est rappelé néanmoins à l’attention des voyageurs que des tests diagnostiques tels que des tests rapides d’anticorps, des tests de détection rapide d’antigènes ou des sérologies à haut débit ne seront pas acceptés. Pour les informations sur les laboratoires au Maroc qui effectuent des tests de diagnostic permettant de valider leur traversée, les passagers sont prié de consultez le site Web du ministère des Affaires étrangères d’Espagne.