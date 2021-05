Education : Le lancement du Bachelor prévu pour septembre 2021

Initialement prévu en 2020 et retardé à cause de la crise sanitaire du coronavirus, le système du Bachelor sera lancé dans les universités marocaines en septembre 2021.

Le Bachelor, qui ouvrira ses portes aux étudiants en septembre 2021, sera basé sur 4 années au lieu des 3 années de la Licence. Par ailleurs, douze universités ont déjà exprimé leur désir de s’engager dans ce nouveau projet pédagogique.

«Le nouveau système pédagogique permettra de passer outre les limites de l’ancien, d’autant que la loi-cadre sur la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique offre des opportunités pour l’adéquation du système pédagogique national avec les systèmes internationaux», a expliqué le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi.

Grâce à ce système, la mobilité à l’international des étudiants marocains sera facilitée et renforcée, en ouvrant le système éducatif marocain sur les standards internationaux, et en adoptant le diplôme le plus délivré au monde, ce qui consolide l’épanouissement et l’autonomie des étudiants.

Parmi les principaux apports du système Bachelor, l’instauration d’une année fondatrice, une orientation active et non subie, l’introduction des softs skills dans l’architecture pédagogique, l’instauration des certifications en particulier pour les langues étrangères et l’encouragement du travail personnel de l’étudiant.

La mise en place du système de crédits pour capitaliser les acquis, l’ouverture sur d’autres champs disciplinaires, le renforcement des compétences numériques des étudiants et la mise en place du supplément au Bachelor pour la visibilité du cursus, figurent aussi parmi les avantages de ce nouveau système.