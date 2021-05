Ambassade de France au Maroc : Voici la date de rapatriement des Français bloqués au Maroc

L’ambassade de France au Maroc a annoncé un ferry spécial pour le rapatriement des ressortissants et résidents français, au départ de Tanger, au Maroc, pour Marseille, en France, le 8 mai.

« Sous réserve de l’obtention de l’accord des autorités marocaines, cette traversée sera effectuée sur un ferry de la compagnie La Méridionale. Le départ se fera de Tanger-Med le samedi 8 mai 2021 en fin de journée (l’horaire exact sera précisé utltérieurement), pour une arrivée à Marseille le lundi 10 mai 2021 au matin », a écrit l’Ambassade dans un communiqué, invitant les ressortissant à remplir un formulaire.

En effet, une inscription est requise par véhicule et par personne (le ferry étant également accessible aux passagers sans véhicules et au préalable un formulaire est dûment requis.

Toute inscription effectuée en dehors de ce formulaire ou avec des informations erronées ne pourra être prise en compte. Ce formulaire ne fait que recenser les vœux des personnes souhaitant emprunter cette liaison, si la liaison ouverte il y a, les personnes qui se sont inscrites sur la liste seront appelées par la compagnie maritime pour l’achat des billets.

L’Ambassade a tenu à rappeler que les vols et traversées spéciales opèrent uniquement dans les sens Maroc-France. En cas de sortie du territoire marocain et jusqu’à nouvel ordre, compte-tenu de la suspension par les autorités marocaines des liaisons vers le Maroc, les personnes résidant au Maroc ne pourront plus revenir.