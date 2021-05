Secteur ferroviaire: Le modèle de développement du Maroc suscite un grand intérêt lors d'une conférence internationale

Le modèle de développement durable du secteur ferroviaire marocain a suscité un grand intérêt lors d’une conférence internationale organisée récemment en collaboration avec l’Union internationale des chemins de fer (UIC) – Région Afrique.

Présenté par le Directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), Président de l’UIC – Région Afrique, Rabie Khlie, le modèle de développement du secteur ferroviaire marocain a suscité l’attention de l’auditoire de cette téléconférence tenue sous « Les enjeux du développement durable, quels chemins de fer pour demain? », a indiqué samedi un communiqué de l’ONCF.

L’ONCF inscrit le modèle de développement des chemins de fer dans la stratégie nationale de développement durable à l’horizon 2030, fondée sur les Orientations et la vision éclairée de SM Le Roi Mohammed VI, conciliant entre l’économique, le social et l’environnemental, souligne la même source.

Ont pris part à cette téléconférence près de 200 participants représentant 36 pays issus des cinq continents venant de divers horizons (organismes institutionnels, réseaux ferrés, bailleurs de fonds…), relève la même source.

Cette rencontre qui vient couronner les « green talks » engagés depuis une année, dans le cadre des « Jeudis du Rail Africain », avec un collège de partenaires internationaux et régionaux (décideurs, institutionnels, gestionnaires d’infrastructure, opérateurs, industriels, bailleurs de fonds, experts, chercheurs…), a abouti à l’Appel de Rabat, dénommé « African green deal ferroviaire pour une mobilité durable ». Ce sont plus de 5600 participants qui ont noté, avec insistance et à l’unanimité, les enjeux que revêtent les profondes transformations des systèmes de transport pour intégrer efficacement les impératifs de développement durable et d’adaptation au changement climatique, en particulier pour les pays en développement, notamment en Afrique, poursuit la même source.

Représentant la voix de la communauté ferroviaire africaine, les participants se sont portés partie solidaire et engagée, pour présenter, aux négociateurs de la COP26 prévu du 01 au 12 novembre 2021 en Ecosse, l’Appel de Rabat, afin de soutenir le développement du ferroviaire africain au service d’une éco-mobilité en adéquation avec les Objectifs de développement durable (ODD) et réitérer l’engagement de l’UIC relatif à la neutralité carbone du ferroviaire à l’horizon 2050.

Cette téléconférence a constitué une plateforme idoine ayant permis aux participants de s’enquérir des politiques arrêtées en matière de développement durable et d’appréhender les expériences ainsi que les bonnes pratiques des réseaux ferrés à travers le monde.

En outre, elle a permis d’identifier des initiatives (d’ordre réglementaire, fiscal, technique, organisationnel, commercial, financier et manageriel) susceptibles de renforcer le positionnement du mode ferroviaire et le soutenir durablement et efficacement. L’ambition étant de transformer l’espace ferroviaire africain afin d’en faire l’épine dorsale d’un système de transport plus viable et plus efficace, apportant une solution fiable au projet de l’intégration régionale et à la mobilité durable au sein du continent.