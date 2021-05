Message de condoléances du Roi au souverain hachémite suite au décès de son oncle, le Prince Mohammed Ben Talal

Dans ce message, le Roi affirme avoir appris avec une profonde affliction la triste nouvelle du décès du Prince Mohammed Ben Talal qui a répondu à l’appel de Dieu en ces jours bénis du mois sacré de Ramadan. En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime au Roi Abdallah II, et à travers lui à l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale, et au peuple jordanien frère, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et consolation.

Affirmant partager la peine de la Famille Royale suite à cette perte cruelle, SM le Roi implore le Tout-Puissant de rétribuer amplement le défunt pour les services louables rendus à sa Patrie, et de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux.