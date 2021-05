Fête du Travail : Une manifestation de la FNE annihilée par les forces de l’ordre à Rabat

Malgré l’interdiction de manifester ce 1er mai 2021, fête du travail, la Fédération Nationale de l’Enseignement (FNE) a engagé une action à Rabat afin de faire entendre la voix des enseignants du public. Cependant, les forces de l’ordre sont rapidement intervenus afin de disperser la foule dans le quartier Bab El Had dans la capitale.

Le Secrétaire général national de la Fédération Nationale de l’Enseignement (FNE), Abderrazak El Idrissi, a ainsi expliqué l’action de son syndicat:

« Aujourd’hui le 1er mai 2021, fête du travail, nous sommes malheureusement contraint de poursuivre notre lutte malgré la Covid-19 et l’interdiction des manifestations des travailleurs dont les enseignants. En tant que Fédération Nationale de l’Enseignement, nous avons réalisé une action symbolique à Bab El Had à Rabat. Malheureusement, les forces de l’ordre nous ont empêché de manifester.

Le Gouvernement et le ministère de l’Éducation devraient plutôt engager les discussions entre les différentes parties dont les syndicats pour parvenir à un accord pour mettre fin à la grogne des enseignants.

Cependant, rien n’est fait pour le secteur de l’Éducation. Au lieu d’ouvrir un dialogue et des négociations pour résoudre les problèmes, nous stagnons depuis des années et nous allons continuer à insister pour le bien de l’Éducation publique et gratuite pour nos jeunes garçons et filles mais également pour l’enseignement supérieur. »