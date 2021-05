L'ONG SOS Méditerranée débarque 236 migrants en Sicile

L’Ocean Viking, navire affrété par SOS Méditerranée, ONG maritime et humanitaire européenne basée à Marseille, dans le sud de la France, a débarqué samedi dans le port d’Augusta, en Sicile, les 236 migrants secourus mardi au large de la Libye, a annoncé l’organisation.

Le bateau a débarqué ses passagers après avoir reçu l’autorisation des autorités maritimes italiennes, selon l’ONG, citée par les médias de l’hexagone.

Le 27 avril, l’équipe de l’Ocean Viking a porté secours à 236 hommes, femmes et enfants de deux embarcations pneumatiques en détresse dans les eaux internationales de la zone de recherche et de sauvetage libyenne, rappelle l’ONG dans un communiqué.

Les migrants se trouvaient alors dans les eaux internationales, à 32 milles nautiques au large de Zawiya, ville de l’ouest de la Libye, selon SOS Méditerranée.

Dans le port d’Augusta, les migrants ont été soumis à des contrôles d’identité et ont dû passer des tests de détection du Covid-19, tandis que les mineurs isolés ont été conduits dans des structures d’accueil spéciales, selon la presse.

Face aux drames successifs migratoires en Méditerranée, SOS Méditerranée a plaidé pour la mise en place en urgence d’un dispositif européen de recherche et de sauvetage efficace, conforme au droit et répondant à des valeurs d’humanité.

« Cela passe par le retour à une coordination efficace, rapide et non exclusive, dans le plein respect du droit maritime international, entre les autorités maritimes et tous les navires présents en mer », relève le communiqué.

Estimant que « le rétablissement d’une flotte européenne de recherche et de sauvetage est la seule option », SOS Méditerranée souligne que le 22 avril les seuls bateaux à avoir tenté de retrouver les personnes en perdition étaient trois navires marchands et l’Ocean Viking.

L’ONG se félicite cependant que vendredi, « pour la première fois depuis des mois, un navire de la marine européenne, de la marine italienne plus précisément, ait effectué un sauvetage dans les eaux internationales au large de la Libye ».

Au moins 453 migrants sont morts depuis le début de l’année en tentant de rejoindre l’Europe par la Méditerranée, selon les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).