Zagora : Mise en échec d'une tentative de trafic d'une tonne et demie de chira, quatre individus interpellés

La brigade de la police judiciaire de Zagora a mis en échec, vendredi, une tentative de trafic d’une tonne et demie de chira et interpellé quatre individus soupçonnés de liens avec un réseau criminel de trafic international de drogues et de psychotropes.

Au cours de cette opération menée sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux suspects ont été appréhendés dans la région de « Alnif (à quelque 70 km en direction de Rissani) à bord d’un camion de transport routier de marchandises dès son arrivée en provenance d’Agadir, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Ces deux mis en cause ont été interpellés en flagrant délit de transport de 64 ballots de chira d’une tonne et demie, destinés au trafic international, précise-t-on.

Les investigations ont aussi permis d’arrêter le principal suspect impliqué dans l’organisation de cette opération, ainsi qu’un quatrième complice. Des véhicules soupçonnés d’être utilisés dans le trafic de drogue ont également été saisis lors de cette intervention. Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider cette affaire et en déterminer les ramifications, ajoute la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de la DGSN et de la DGST en matière de lutte contre le trafic international de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.