Prévu initialement dans la Commune de Sidi Bouknadel, à 15 km de Salé, le marché de gros régional de Rabat-Témara-Salé-, un grandiose projet à la “Rungis (Paris)“ si l’on peut dire ainsi, sera in fine, construit en contrebas du quartier d’El Youssoufia (quartier populaire adjacent à Takadoum), au nord-est de la capitale du Royaume.

L’élaboration aura été confiée aux bons soins de la société «Rabat-Région-Aménagement» (une structure relevant de la wilaya du Grand Rabat et du ministère de l’Intérieur). Rabat-Région-Aménagement aurait attribué à la Société générale des travaux du Maroc (SGTM) les travaux de constructions de cette grandiose plateforme alimentaire. La SDL espère boucler cet immense projet en 30 mois après adjudication du marché. Cet important ouvrage sera bâti sur une superficie moindre que celle initiale à Bouknadel.

Le marché de gros de Rabat-Témara-Salé sera en bordure de la route périphérique traversant Rabat et menant à Tanger et Fès à quelques enclaves des rives du Bouregreg. Quelque 3580 professionnels du secteur de la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires y vaqueront à leurs différentes tâches. De plus il devrait approvisionner les localités avoisinantes de Tiflet, Khémisset, Rommani etc. Pour Bouknadel, privée désormais de fruits et légumes, elle n’en restera pas là. La Commune se verra attribuer en guise de compensation les nouveaux abattoirs de Rabat, que SDL Rabat région aménagement sera chargée de construire, pour un budget de 270 MDH.Ces deux projets donc, sont estimés à 820 millions de dirhams, dont 550 millions de dirhams seront alloués au marché régional d’El Youssoufia.

Pour ce qui est de la halle du poisson il est déjà opérationnel sur une superficie de 2 hectares, dont près de 4.000 m2 couverts à Tamesna. Il a coûté 71 millions de dirhams, et a été financé par le Millenium challenge corporation (MCC) dans le cadre de la coopération entre le Maroc et les Etats-Unis. Ce nouveau marché de gros du poisson a remplacé celui du quartier El Akkari.

La nouvelle halle de fruits et légumes de la capitale, que la mairie et la wilaya de Rabat ont décidé d’édifier proche ou dans le quartier populaire d’El Youssoufia, en plein centre de la Zone industrielle remplacera l’ancien et non moins vétuste marché de gros du quartier Yacoub El Mansour. C’est un ouf de soulagement pour les riverains qui subissaient les nuisances de son activité. Voilà, la capitale et ses environs sont en train de revoir comment troquer de vieilles bâtisses, quand bâtisses il y a, par de plus opérationnelles s’adaptant à l’évolution et à sa modernité et surtout en phase avec une projection d’avenir idoine.