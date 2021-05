Diego Maradona a reçu des soins médicaux inadéquats et a été « abandonné à son sort » pendant une « période prolongée et angoissante » avant de mourir l’année dernière, a conclu vendredi un panel d’experts médicaux.

Dans un document de 70 pages, le panel a déclaré que Diego Maradona, qui a succombé à une crise cardiaque le 25 novembre à l’âge de 60 ans, « a commencé à mourir au moins 12 heures avant » le moment où il a été retrouvé mort dans son lit.

La légende argentine est décédée quelques semaines à peine après avoir subi une opération au cerveau sur un caillot sanguin.

Un groupe de 20 experts a été convoqué par le procureur de l’Argentine pour examiner la cause du décès et déterminer s’il y avait eu négligence.

Le neurochirurgien de Maradona Leopoldo Luque, la psychiatre Agustina Cosachov et le psychologue Carlos Díaz font l’objet d’une enquête, ainsi que deux infirmières, une infirmière coordinatrice et une coordinatrice médicale. La conclusion pourrait entraîner un cas de mort injustifiée et une peine de prison pouvant aller jusqu’à 15 ans en cas de condamnation.

La procédure judiciaire a été déclenchée par une plainte déposée par deux des cinq filles de Maradona contre Luque, à qui ils ont reproché la détérioration de l’état de santé de leur père après l’opération cérébrale.

« L’équipe médicale traitante a pleinement et complètement envisagé la possibilité de l’issue fatale du patient, mais est restée absolument indifférente à cette question, et n’a pas changé son comportement et son approche médicale (…) et a abandonné à son sort », l’ex-capitaine de la sélection argentine championne du monde 1986 au Mexique, accuse encore le rapport.

L’icône de l’Albiceleste a été opérée le 3 novembre, quatre jours seulement après avoir célébré son 60e anniversaire au club qu’il entraînait, Gimnasia y Esgrima La Plata. Cependant, il était alors en mauvaise santé et avait du mal à parler.