Rabat: Mise en échec d'une tentative de trafic de 498 Kg de chira, un individu interpellé

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Rabat ont mis en échec une tentative de trafic de 498 kg de chira et interpelé un individu pour ses liens présumés avec un réseau criminel de trafic international de drogue et de psychotropes.

Cette opération a été menée, en coordination avec les services de la Gendarmerie Royale territorialement compétents et sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), au point de contrôle routier au niveau de la région d’El Arjat, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Lors de cette intervention, un chauffeur de camion a été interpelé en flagrant délit de transport de 20 ballots de chira de 498 kg.

Le mis en cause, âgé de 49 ans, a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider cette affaire et de déterminer les potentielles ramifications nationales et internationales de cette activité criminelle, ajoute la même source. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus que déploient conjointement les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.