Revue de presse quotidienne de samedi 1er mai 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi 1er mai 2021

Le Matin :

• Les CRI contribuent à la création de 20.466 nouvelles entreprises en 2020. Les Centres régionaux d’investissements (CRI) ont contribué à la création de 20.466 nouvelles entreprises en 2020, première année post-réforme de cette institution, selon le bilan des CRI. Ces centres ont également fournis des services d’accompagnement et de soutien à 18.111 petites, moyennes et très petites entreprises, actives ou en cours de création, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement à l’occasion de la tenue, jeudi à Rabat, de la 4è réunion de la commission interministérielle de pilotage de la réforme des CRI.

• Hausse spectaculaire de la production prévisionnelle des céréales à 98 millions de quintaux. La production prévisionnelle des trois céréales principales au titre de la campagne 2020-21 est estimée à 98 millions de quintaux (Mq), soit une hausse de 54,8% en comparaison avec la moyenne de cinq ans (63,3 Mq) et de 206% par rapport à la campagne précédente, annonce, vendredi, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Cette production résulte d’une superficie céréalière semée au titre de cette campagne de 4,35 millions d’hectares, dont l’état végétatif est à 75% bon à très bon, explique le ministère dans un communiqué.

Libération :

• Adoption du projet de décret relatif à la révision exceptionnelle des listes électorales des Chambres professionnelles. Le Conseil de gouvernement a adopté jeudi le projet de décret n°2.21.302 relatif à l’organisation d’une révision exceptionnelle des listes électorales des Chambres professionnelles. Ce projet de décret vise, dans le cadre des préparatifs en vue des prochaines échéances pour l’élection des membres des Chambres professionnelles, à fixer les délais et les dates de cette opération de révision, a indiqué le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

• Produits alimentaires: plus de 1000 infractions constatées durant les quinze premiers jours du Ramadan. Quelque 1.054 infractions ont été constatées, au cours des quinze premiers jours du Ramadan suite aux contrôles des prix et de la qualité des produits alimentaires effectués par les commissions mixtes provinciales et locales, selon le Département des Affaires générales et de la gouvernance relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration. Pour ce qui est de la qualité des marchandises et produits stockés ou présentés à la vente, les commissions mixtes ont procédé à la saisie et à la destruction de 71 tonnes de marchandises impropres à la consommation ou non conformes aux normes requises.

Al Massae

• Le rythme de la vaccination s’accélère après la réception d’un million de nouvelles doses. Le Maroc a reçu vendredi 500 000 doses du vaccin chinois, après avoir reçu 500 000 doses supplémentaires au début de cette semaine, ce qui porte à 2,5 millions de doses la part du Maroc pour ce vaccin, selon une source du journal. Début avril, lors d’une entrevue en visioconférence avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le président de l’Assemblée nationale populaire de Chine, Li Zhanshu, avait indiqué que son pays, qui avait fourni au Royaume une grande quantité de doses de vaccins anti-Covid-19, veillera à approvisionner le Maroc en 10 millions de doses de vaccins pendant les mois d’avril et mai. Le Maroc n’a reçu jusqu’à présent qu’un million de doses.

• Les Assistants techniques et administratifs réclament l’amélioration de leurs conditions. Le Syndicat National des Assistants Techniques et Assistants Administratifs de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur a appelé à publier le plus tôt possible un décret d’amendement permettant à l’Assistant technique et à l’Assistant administratif d’améliorer leurs situations matérielle et morale et rehausser leurs positions administratives pour assurer leur dignité et leurs réhabilitations au regard de leur rôle primordial dans l’école publique et l’institution universitaire, aussi bien dans les universités et les cités universitaires que dans les écoles supérieures dépendant des universités. Le bureau national de ce syndicat a exhorté le ministère de tutelle, le bureau national des œuvres universitaires, sociales et culturelles et l’administration de l’enseignement supérieur à ouvrir sans tarder un dialogue sérieux et responsable sur cette catégorie.

Rissalat Al Oumma

• La DGAPR ne ménage aucun effort pour la mise en place d’un modèle de gestion moderne. La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) ne ménage aucun effort pour la mise en place d’un modèle de gestion moderne et d’une nouvelle image des établissements pénitentiaires, a indiqué jeudi à Tiflet, le délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek. Lors d’une cérémonie organisée à l’occasion du 13-ème anniversaire de la mise en place de la DGAPR, Tamek a souligné que ces efforts consistent en l’ouverture de plusieurs chantiers structurels aux dimensions multiples qui font du concept d’humanisme une réalité et pas uniquement un slogan, mettant en avant le rôle éducatif des établissements pénitentiaires.

• Bourita s’entretient avec son homologue norvégienne. Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, jeudi par visioconférence, avec la ministre des Affaires Étrangères de la République de Norvège, Ine Marie Eriksen Soreide. Soulignant l’excellence des relations entre le Maroc et la Norvège, les deux ministres ont réitéré leur volonté commune de les renforcer davantage, notamment en intensifiant les consultations politiques ainsi qu’en élaborant une feuille de route commune pour aboutir à des initiatives conjointes concrètes, indique un communiqué du ministère.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Une revue italienne souligne l’efficacité redoutable des services de sécurité marocains dans la lutte antiterroriste. La revue italienne «Panorama » a consacré dans son dernier numéro un long article sur le rôle des renseignements marocains dans la lutte mondiale contre le terrorisme. «Efficaces et modernes, les services de renseignement marocains constituent un rempart contre l’intégrisme et leur rôle est stratégique pour prévenir de nouvelles attaques en Europe», souligne la revue, qui rappelle notamment la contribution marocaine au démantèlement d’une cellule terroriste en France à la veille des vacances de Pâques.

• Protection des données personnelles: prévenir une exploitation à des fins autres que celles présidant au processus de collecte. La protection des données personnelles signifie de ne garantir l’accès à ces informations que pour les parties autorisées à le faire et de prévenir leur exploitation à des fins autres que celles ayant présidé à leur collecte, a souligné Omar Seghrouchni, président de la Commission nationale de contrôle de la Protection des Données à caractère personnel (CNDP). Le but derrière la protection de ces données n’est point de restreindre la collecte ou l’accès aux informations personnelles mais de veiller à ce qu’elles ne soient accessibles que pour les parties autorisées et qu’elles ne soient pas utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été recueillies, a-t-il indiqué.

Assahra Al Maghribia

• Le Maroc accorde une place primordiale à l’action africaine commune. Sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc accorde une place primordiale à l’action africaine commune qui place les intérêts vitaux du continent et le citoyen africain au centre de ses préoccupations avec une nouvelle dynamique à la coopération afro-africaine afin que le continent relève ses défis avec ses propres moyens, a affirmé, jeudi, la ministre de la Solidarité, du Développement Social, de l’Égalité et de la Famille, Jamila El Mossalli. Placée autour du triptyque : paix, sécurité et développement, cette noble Vision initiée par le Souverain vise « l’émergence d’une Nouvelle Afrique : une Afrique forte, une Afrique audacieuse qui prend en charge la défense de ses intérêts, une Afrique influente dans le concert des Nations », a relevé la ministre lors de la vidéoconférence panafricaine organisée par l’Institut Mandela sous le thème « Repenser la place des femmes et des jeunes en Afrique Post-Covid-19 ».

• Le Maroc a affiché en 2020 un excédent commercial avec la Pologne de près de 180 M$. Le Maroc a enregistré au cours de l’année 2020 un excédent commercial avec la Pologne qui s’élève à 180 millions de dollars, a indiqué, jeudi à Rabat, l’ambassadeur de la République de Pologne au Maroc, Krzysztof Karwowski. Le diplomate polonais s’exprimait lors d’une conférence de presse en marge de la célébration du 230è anniversaire de l’adoption de la première constitution polonaise.