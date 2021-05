Coronavirus : Le Brésil dépasse le seuil des 400 000 morts

Le mois d’avril étant le mois le plus meurtrier du Brésil à ce jour, le pays a dépassé les 400 000 morts, selon les chiffres du ministère de la Santé qui font état de 401.186 décès dus au coronavirus.

Plus de Brésiliens sont morts du virus au cours des quatre premiers mois de cette année que dans l’ensemble de 2020, le nombre de morts étant passé de 300 000 à 400 000 au cours des cinq dernières semaines seulement.

La moyenne quotidienne des décès a récemment chuté, passant de plus de 3000 il y a deux semaines à une moyenne de moins de 2400 décès, selon le ministère brésilien de la Santé.

Les systèmes de santé restent sous une pression intense et entre l’assouplissement des mesures sanitaires, un déploiement lent du vaccin et la propagation d’une variante de virus plus contagieuse, les experts prédisent que la pandémie va bientôt s’aggraver.

Moins de 7% des Brésiliens sont entièrement vaccinés. Une pénurie de vaccins a empêché certains de recevoir leur deuxième dose cruciale.

Les Brésiliens résistent de plus en plus à la distanciation sociale alors que les villes assouplissent les restrictions, encouragées par le président Jair Bolsonaro.

Bolsonaro a été largement critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire. Dans une interview télévisée vendredi, le président brésilien a accusé les gouverneurs d’avoir utilisé les restrictions liées à la pandémie pour supprimer le droit du public à la liberté de mouvement et a menacé de recourir à la force militaire pour intervenir.

Une commission du Sénat examinera la conduite de Bolsonaro dans le cadre d’une enquête qu’elle a lancée cette semaine sur la réponse du gouvernement à la pandémie.

Les sénateurs veulent savoir pourquoi Bolsonaro a défié l’expertise médicale pour promouvoir les médicaments antipaludiques en tant que remède contre le coronavirus et pourquoi il a bloqué l’achat de certains vaccins l’année dernière.

Dans un bref message vidéo après que son pays ait atteint la dernière référence, Bolsonaro a déclaré qu’il est « désolé pour chaque mort, mais a réitéré son opposition aux mesures de distanciation sociale.

« Je prie Dieu pour qu’il n’y ait pas de troisième vague. Mais si les politiques de verrouillage se poursuivent, ce pays sera entraîné dans l’extrême pauvreté », a déclaré le Brésilien.