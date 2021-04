TAQA Morocco franchit une étape cruciale

En publiant pour la seconde fois son rapport ESG (Environnement, Social et Gouvernance), TAQA Morocco rejoint la Cour des grands en matière de réalisation des objectifs et engagements RSE.

“La durabilité occupe, désormais, une place prépondérante dans la stratégie et les processus de TAQA Morocco. Une évaluation interne et externe des enjeux ESG nous a aiguillonné sur l’importance d’une vigilance continue vis-à-vis d’un certain nombre de sujets : les processus liés aux conditions de travail, en général, et la santé et à la sécurité au travail, en particulier”, dixit le Président du Directoire, Abdelmajid Iraqui Houssaini dans le rapport ESG relatif à l’exercice 2020 publié jeudi 29 avril.

Cette étude, consacré aux performances environnementales, sociales et de gouvernance et qui concerne exclusivement les activités de TAQA Morocco et JLEC 5&6 , répond aussi aux exigences de la circulaire 03-19 en matière de réalisation des objectifs et engagements RSE de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). Mais ce n’est pas tout.

Le responsable a précisé, à cet égard, que ce rapport contribue par la même occasion à relever les challenges de croissance durable exprimés par les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) pour 2030 adoptés au sommet des Nations Unies en septembre 2015.

En effet, il ressort du document que TAQA Morocco peut apporter une importante contribution principalement à trois ODD, à savoir l’énergie propre avec un coût abordable (7e ODD), le travail décent et la croissance économique (8e) et les villes et communautés durables (11e).

Entre objectifs et ambitions

Parallèlement, la filiale de Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) entend, bel et bien, travailler avec les industries pour faire avancer les ODD et les objectifs collectifs du secteur de l’électricité. Pour ce faire, elle compte notamment mobiliser les ressources financières et la technologie, incorporer les ODD dans les politiques et appliquer les indicateurs ODD et engager un dialogue avec les pouvoirs publics et les acteurs de la société civile.

C’est ainsi que TAQA Morocco est en train d’adopter des politiques, des chartes et des process pour asseoir sa politique de développement durable, et ce qu’il s’agisse d’engagement pour la santé et la sécurité de ses collaborateurs ou de la gestion de l’environnement ou encore de code de conduite Éthique.

Faisant état des priorités ESG sur les trois enjeux spécifiques, l’industriel de l’électricité évoque, dans ce sillage, la culture de la santé et de la sécurité (accidents de travail) ; la continuité opérationnelle ainsi que le mécanisme de gouvernance des questions éthiques (lutte contre la corruption).

L’engagement communautaire est également dans les tops priorités de la société. En effet, tant au niveau régional qu’au niveau national, TAQA Morocco a mis en œuvre une véritable politique d’actions citoyennes, en étroite collaboration avec les ONG et les autorités locales.

Parmi ces actions, l’on retient notamment la mise en oeuvre d’actions sanitaires de proximité : “TAQA Morocco s’associe à la fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan pour fournir des soins gratuits de qualité aux populations les plus démunies et qui sont souvent situées dans des zones rurales enclavées. En 2020, 5 caravanes médicales ont pu être organisées à travers le Maroc dans les régions d’Azilal, El Hoceima, El Hajeb, Safi et Bouarfa et elles ont pu bénéficier à plus de 5.000 personnes).

Engagement responsable socialement et écologiquement

Par ailleurs, il est également annoncé dans le rapport qu’à partir de l’année 2022, le Directoire proposera d’inclure un point annuel relatif aux thématiques ESG dans les réunions de Conseil de Surveillance. TAQA Morocco a également prévu, au cours de l’année 2021 de finaliser sa stratégie ESG et d’animer des réunions avec les collaborateurs et les fournisseurs relatifs aux enjeux ESG.

“TAQA Morocco a l’ambition d’atteindre l’Excellence en matière de Santé et Sécurité au Travail, ce qui implique, d’atteindre le zéro accident avec arrêts, réduire sensiblement le nombre d’anomalies et presque accidents et préserver la santé”, se félicite le top management de la société qui en diffusant son deuxième rapport ESG, prouve qu’elle est décidément engagée dans un processus de production d’une édition annuelle sur le développement durable.

Pour rappel, TAQA Morocco contribue pour près de 38% de la demande nationale d’électricité, soit une production équivalente à la consommation électrique de 15 millions de personnes, et se positionne en opérateur énergétique de référence au Maroc en matière de savoir-faire et d’expertise métier. Face aux enjeux énergétiques, TAQA Morocco a réalisé l’extension en 2014 de la Centrale Thermique (JLEC 5&6) avec deux nouvelles unités d’une capacité de 700 MW portant la capacité globale de la Centrale à 2.056 MW. Ces Unités 5&6 représentent un financement international d’envergure avec un investissement de 13 milliards de dirhams.

Notons aussi que le capital social de TAQA Morocco est détenu majoritairement par Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) à hauteur de 85,79%. Le reste, soit 14,21%, est constitué par le flottant en bourse.

Pour ce qui est des chiffres clés, force est de constater que 30 millions DH ont été investis annuellement dans la gestion environnementale et que la société a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de près de 7,8 milliards de dirhams; un résultat net consolidé de l’ordre d’1,1 milliard à la même période et l’EBITDA consolidé s’établit à 3,1 milliards de dirhams l’année dernière.

En parlant de 2020, l’année a également été marquée pour TAQA Morocco, qui compte 477 emplois directs et 2.000 emplois indirects, par l’alignement des contrats de fourniture d’énergie électrique des Unités 1 à 4 et 5&6 sur l’horizon 2044.